سلسلة لقاءات للرئيس عون في نيويورك: الاستقرار لا يتحقق إلا بحصر السلاح ووقف العدوان

والتقى مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شكوف، وعرض الوضع في الجنوب وعمل لجنة الـMechanism. وشكر الرئيس عون لهولندا دورها وحرصها على الحفاظ على الاستقرار في الجنوب واستعدادها الدائم لمساعدة ، كما تم التطرق الى دور في وضع حد للممارسات الاسرائيلية العدوانية. وسأل رئيس الجمهورية عن ردة الفعل الدولية ازاء المجازر الاسرائيلية وآخرها المجزرة في بنت جبيل، وضربها عرض الحائط رغبات ودعوات المجتمع الدولي الى انهاء القتل واعتماد الحوار واحلال السلام.

ثم استقبل عون نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، الذي شكر في مستهل اللقاء الرئيس عون على المساعدة التي قدمها لبنان الى قبرص للمساهمة في اخماد الحرائق التي اندلعت هناك، ووجه له دعوتان لزيارة قبرص، الاولى في شهر الثاني المقبل عندما تترأس بلاده الاوروبي، والمشاركة في الاحتفال الذي سيقام في هذه المناسبة الى جانب رؤساء عدة دول اوروبية، حيث ستكون فرصة للقاء الرئيس عون معهم والبحث في سبل التعاون بين دولهم ولبنان. اما الدعوة الثانية فهي في شهر نيسان المقبل حيث تستضيف قبرص اجتماعاً اوروبياً لتحديد ماهية المساعدات التي سيقدمها الاتحاد الاوروبي الى لبنان. وتمنى الرئيس القبرصي على الرئيس عون المشاركة الشخصية في هاتين المناسبتين، نظراً الى الفوائد التي يمكن ان يحصدها لبنان من هاتين المناسبتين، وتعزيز العلاقة بينه وبين دول .

كما طلب الرئيس كريستودوليدس من الرئيس عون تحديد المشاريع التي يرغب لبنان في تمويلها من قبل الاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات، وذلك للعمل على تخصيص الاعتمادات المناسبة لها، على ان يتولى وزيرا الخارجية في البلدين وضع خطة عمل لهذه المشاريع واولويتها.

وشكر الرئيس عون نظيره القبرصي على الدعوتين، مؤكداً حرصه على تلبيتهما، ومقدراً دعم الاتحاد الاوروبي للبنان، مبدياً تقديره لوقوف قبرص الدائم الى جانب لبنان في مختلف الاوقات، مستذكراً نتائج المحادثات التي اجريت خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها الى قبرص.

وتطرق البحث الى الوضع في الجنوب في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة، وعرض الرئيس عون للمجزرة التي ارتكبتها اسرائيل في بنت جبيل، لافتاً الى انها تزامنت مع انتهاء اجتماع لجنة الـMechanism، ما يمكن تفسيره بأنه تأكيد على تجاهل اسرائيل للمساعي المبذولة لوقف الاعمال العدائية في الجنوب، حتى ولو ان اللجنة يرأسها جنرال اميركي، ومنبثقة من اعلان 27 تشرين الثاني 2024.

كما تناول البحث ايضاً الوضع في الاراضي والعدوان الاسرائيلي المستمر على غزة، والموقف الذي اتخذته غالبية الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك امس.

وكان قد التقى الرئيس عون أيضاً للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حيث أشاد بالدور الذي لعبه الرئيس جوزاف عون والحكومة لضمان أن يكون للدولة اللبنانية جيشها وقوتها المسلحة الوحيدة، رغم كل الصعوبات.