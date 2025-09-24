الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

"أيلول طرفه مبلول".. اليكم طقس الأيام المقبلة

2025-09-24 | 04:03
&quot;أيلول طرفه مبلول&quot;.. اليكم طقس الأيام المقبلة
"أيلول طرفه مبلول".. اليكم طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية خصوصا في المناطق الداخلية، تهطل أمطار متفرقة مع برق ورعد وتبقى الرياح ناشطة، على ان يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز جنوب تركيا يؤدي الى طقس متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة مع برق ورعد ورياح ناشطة، يستمر تأثيره حتى مساء الخميس حيث ينحسر تدريجيا فيتحول الطقس الى مستقر حتى مطلع الاسبوع المقبل . 

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  
غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الساحلية والجبلية، تنشط الرياح وتهطل أمطار متفرقة ابتداء من بعد الظهر يرافقها برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد .
الخميس:  
غائم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية خصوصا في المناطق الداخلية، تهطل أمطار متفرقة مع برق ورعد وتبقى الرياح ناشطة، على ان يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.
الجمعة:  
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة لكن تبقى دون معدلاتها.
السبت:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 24 درجة، في الداخل من 13 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.
-الانقشاع:  جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:  6,26
-ساعة غروب الشمس:   18,34
 
"أيلول طرفه مبلول".. اليكم طقس الأيام المقبلة

محليات

الطقس

حال الطقس

لبنان

بيروت

