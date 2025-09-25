الأخبار
محليات

الطقس متقلب.. ودراجات الحرارة تنخفض

2025-09-25 | 06:04
الطقس متقلب.. ودراجات الحرارة تنخفض
الطقس متقلب.. ودراجات الحرارة تنخفض

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز جنوب قبرص يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية ، وهطول أمطار متفرقة أحيانا واحتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة حتى مساء اليوم الخميس، حيث يتجه شرقا وينحسر تدريجيا فيستقر الطقس وترتفع درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد الجمعة وتتخطى معدلاتها يوم السبت في المناطق الجبلية والداخلية. 

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  

غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا في المناطق الجنوبية والجبلية مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح شمال البلاد، على ان يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

الجمعة:  

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية .

السبت:  

قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية .

الأحد:  

قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة ، في الداخل من 17 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيىء على الجبال بسبب تكون الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 80%.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي:759 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,29

-ساعة غروب الشمس: 18,30
