الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
11:03
نتنياهو.. قبل ان يبدأ الكلام فرغت القاعة من المندوبين (فيديو)
09:53
الجيش اللبناني يشتبك مع مطلوبين في دار الواسعة (فيديو)
07:43
موقع لإنتاج الصواريخ.. الجيش الاسرائيلي يزعم (فيديو)
07:37
للمرة الأولى.. تزلج على قمة افريست (فيديو)
14:16
وفيق صفا والـ"سكي لح لح" (فيديو)
محليات
نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد اللقاء التشاوري في السراي: ما جرى بالأمس يدعونا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على هيبة الدولة واحتراماً لقراراتها
2025-09-26 | 10:55
A-
A+
نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد اللقاء التشاوري في السراي: ما جرى بالأمس يدعونا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على هيبة الدولة واحتراماً لقراراتها
مقالات ذات صلة
بعد الحملة التي طالت نائب رئيس الحكومة طارق متري إليكم المقطع الكامل المتعلق بالورقة الاميركية
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: شكلنا فريقاً قانونياً لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد على الهجوم
نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ"الجديد": الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح وأخبرت الرئيس برّي بأن جلسة الجمعة ينبغي أن تكون هادئة وحوارية ومن نقطة اتفاق الجميع
نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد اللقاء التشاوري في السراي: ما جرى بالأمس يدعونا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على هيبة الدولة واحتراماً لقراراتها
محليات
الحكومة
اللقاء
التشاوري
السراي:
بالأمس
يدعونا
لاتخاذ
الاجراءات
القانونية
اللازمة
حفاظاً
الدولة
واحتراماً
لقراراتها
العودة الى الأعلى
شخصيات ممنوعة من حضور ذكرى الإغتيال.. والسبب؟ (الشرق الأوسط)
قرار جديد لنواف سلام.. اعتكاف ام اعتراض؟
اقرأ ايضا في محليات
12:22
وكيل الدفاع عن رياض سلامة: حاكم مصرف لبنان السابق سيقدم الادلة ليكشف المتورطين بالجرائم المالية التي ادت الى الانهيار
12:22
وكيل الدفاع عن رياض سلامة: حاكم مصرف لبنان السابق سيقدم الادلة ليكشف المتورطين بالجرائم المالية التي ادت الى الانهيار
12:17
وكيل الدفاع عن رياض سلامة للجديد: يجب استدعاء الأشخاص الذين ساهموا بالإنهيار الاقتصادي وسنقوم بخطوات دفاعية واضحة لتبرئة الحاكم السابق من كل التهم الموجّهة إليه
12:17
وكيل الدفاع عن رياض سلامة للجديد: يجب استدعاء الأشخاص الذين ساهموا بالإنهيار الاقتصادي وسنقوم بخطوات دفاعية واضحة لتبرئة الحاكم السابق من كل التهم الموجّهة إليه
12:05
المحامي مارك حبقة وكيل الدفاع عن رياض سلامة: سددنا الكفالة وخروج موكلي هو صفحة جديدة في مسار العدالة
12:05
المحامي مارك حبقة وكيل الدفاع عن رياض سلامة: سددنا الكفالة وخروج موكلي هو صفحة جديدة في مسار العدالة
يحدث الآن
محليات
12:22
وكيل الدفاع عن رياض سلامة: حاكم مصرف لبنان السابق سيقدم الادلة ليكشف المتورطين بالجرائم المالية التي ادت الى الانهيار
خاص الجديد
12:17
وكيل الدفاع عن رياض سلامة للجديد: يجب استدعاء الأشخاص الذين ساهموا بالإنهيار الاقتصادي وسنقوم بخطوات دفاعية واضحة لتبرئة الحاكم السابق من كل التهم الموجّهة إليه
محليات
12:05
المحامي مارك حبقة وكيل الدفاع عن رياض سلامة: سددنا الكفالة وخروج موكلي هو صفحة جديدة في مسار العدالة
اخترنا لك
وكيل الدفاع عن رياض سلامة: حاكم مصرف لبنان السابق سيقدم الادلة ليكشف المتورطين بالجرائم المالية التي ادت الى الانهيار
12:22
وكيل الدفاع عن رياض سلامة للجديد: يجب استدعاء الأشخاص الذين ساهموا بالإنهيار الاقتصادي وسنقوم بخطوات دفاعية واضحة لتبرئة الحاكم السابق من كل التهم الموجّهة إليه
12:17
المحامي مارك حبقة وكيل الدفاع عن رياض سلامة: سددنا الكفالة وخروج موكلي هو صفحة جديدة في مسار العدالة
12:05
متري بعد الاجتماع التشاوري: الحكومة حريصة على استقرار البلد
12:02
إليكم جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم الإثنين
11:44
توزيع جوائز "هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2024-2025"
11:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-09-24
تعطّل زورقه بسبب ارتفاع الأمواج.. الدفاع المدني ينقذ مواطناً (صورة)
07:40
مراسلة الجديد: الهيئة الاتهامية في قصر عدل بيروت تسلمت ايصالات تسديد كفالة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وستباشر عملية إخلاء سبيله
2025-08-27
معلومات الجديد: فريق الدفاع عن رياض سلامة سيتقدم بطلب تخفيض الكفالة
2025-07-16
عن قصف سوريا.. ترامب يعلق
2025-07-25
احلام تؤكد من جديد: سأزوج شجون الهاجري وفهد العليوة
2025-09-22
تيم حسن يفاجئ الجمهور: حبّ لكل اللبنانيين.. "ما عدا فئة وحدة" (شاهد الفيديو)
بالفيديو
بالفيديو
10:47
رياض سلامة إلى الحرية.. الجديد تواكب المشهد
09:20
"المستقبل" يحسم الجدل: لا تنسيق ولا تواصل مع حزب الله في فعالية الأمس (فيديو)
07:45
بعد إضاءة صخرة الروشة.. ما هي إجراءات الرئيس سلام؟ النائب مارك ضو يوضح (فيديو)
07:29
رياض سلامة يخرج اليوم من سجنه في مستشفى بحنس
07:25
على خلفية إضاءة صخرة الروشة.. إجتماع وزاري طارئ في السراي
13:05
مقدمة النشرة المسائية 25-09-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
15:48
قرار جديد لنواف سلام.. اعتكاف ام اعتراض؟
خاص الجديد
15:48
قرار جديد لنواف سلام.. اعتكاف ام اعتراض؟
محليات
13:01
بعد الإضاءة.. ردٌ لنواف سلام: إنقلاب وطالبت بتوقيف الفاعلين
محليات
13:01
بعد الإضاءة.. ردٌ لنواف سلام: إنقلاب وطالبت بتوقيف الفاعلين
محليات
07:09
عن إضاءة صخرة الروشة.. جعجع: "حزب الله" لم يتعلّم والإصبع ارتفع في وجه من؟
محليات
07:09
عن إضاءة صخرة الروشة.. جعجع: "حزب الله" لم يتعلّم والإصبع ارتفع في وجه من؟
محليات
14:16
وفيق صفا والـ"سكي لح لح" (فيديو)
محليات
14:16
وفيق صفا والـ"سكي لح لح" (فيديو)
عربي و دولي
15:26
ترامب يتهيأ لإعلان مفاجئ وهام عن سوريا
عربي و دولي
15:26
ترامب يتهيأ لإعلان مفاجئ وهام عن سوريا
محليات
06:11
تعليقاً على إلغاء رحلات في مطار بيروت.. بيان لمديرية الطيران المدني
محليات
06:11
تعليقاً على إلغاء رحلات في مطار بيروت.. بيان لمديرية الطيران المدني
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025