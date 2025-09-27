الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
08:28
لحظة إغتيال نصرالله.. المشهد يتكرر (فيديو)
16:39
برّاك: لا يوجد دول في الشرق الأوسط بل قبائل (شاهد الفيديو)
15:21
عند الصخرة.. لماذا لم يتدخل الجيش؟ (شاهد الفيديو)
11:03
نتنياهو.. قبل ان يبدأ الكلام فرغت القاعة من المندوبين (فيديو)
2025-09-26
الجيش اللبناني يشتبك مع مطلوبين في دار الواسعة (فيديو)
محليات
عام على الإغتيال.. الجديد تواكب إحياء ذكرى نصرالله
2025-09-27 | 08:19
A-
A+
عام على الإغتيال.. الجديد تواكب إحياء ذكرى نصرالله
عام على الإغتيال.. الجديد تواكب إحياء ذكرى نصرالله
مقالات ذات صلة
بدء فعاليات إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
بالصورة - حشود مشاركة في إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
إحياء ذكرى الاغتيال.. يسوده الترقب!
عام على الإغتيال.. الجديد تواكب إحياء ذكرى نصرالله
محليات
الإغتيال..
الجديد
تواكب
إحياء
نصرالله
العودة الى الأعلى
لحظة إغتيال نصرالله.. المشهد يتكرر (فيديو)
في ذكرى إغتيال نصرالله.. ماذا قال الرئيس عون؟
اقرأ ايضا في محليات
10:11
بدء فعاليات إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
بدء فعاليات إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
10:11
بدء فعاليات إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
بدء فعاليات إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
10:05
بالصورة - حشود مشاركة في إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
مشاهد للحشود المشاركة في إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
10:05
بالصورة - حشود مشاركة في إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
مشاهد للحشود المشاركة في إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
09:52
الشيخ نعيم قاسم عن السيد نصرالله في ذكرى اغتياله: جذّرت مقاومة نموذجية امتدت إلى كل العالم وغيّرت شكل المنطقة ووجهتها
09:52
الشيخ نعيم قاسم عن السيد نصرالله في ذكرى اغتياله: جذّرت مقاومة نموذجية امتدت إلى كل العالم وغيّرت شكل المنطقة ووجهتها
يحدث الآن
محليات
10:11
بدء فعاليات إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
محليات
10:05
بالصورة - حشود مشاركة في إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
محليات
09:52
الشيخ نعيم قاسم عن السيد نصرالله في ذكرى اغتياله: جذّرت مقاومة نموذجية امتدت إلى كل العالم وغيّرت شكل المنطقة ووجهتها
اخترنا لك
بدء فعاليات إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
10:11
بالصورة - حشود مشاركة في إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
10:05
الشيخ نعيم قاسم عن السيد نصرالله في ذكرى اغتياله: جذّرت مقاومة نموذجية امتدت إلى كل العالم وغيّرت شكل المنطقة ووجهتها
09:52
بدء مراسم إحياء الذكرى الأولى لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله
09:31
من أمام المرقد.. إحياء ذكرى نصرالله
09:10
لحظة إغتيال نصرالله.. المشهد يتكرر (فيديو)
08:28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-08-18
استيقاظك بين الثالثة والرابعة فجراً ليس صدفة.. تعرّف على "ساعة الذئب"!
2025-09-24
إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم
2025-09-22
الأم الجريحة تودع عائلتها شهداء مجزرة بنت جبيل (فيديو)
03:27
على الهواء مباشرة.. رجل يروي كيف قتل والديه!
2025-07-07
منى الشاذلي تعتذر من فنانة دنماركية بعد رسقة مها الصغير لوحتها
2025-09-13
وفاة فنان شهير عن عمر 37 عاما بعد سقوطه من مبنى مرتفع
بالفيديو
بالفيديو
10:11
بدء فعاليات إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
09:10
من أمام المرقد.. إحياء ذكرى نصرالله
08:19
عام على الإغتيال.. الجديد تواكب إحياء ذكرى نصرالله
13:31
مقدمة النشرة المسائية 26-09-2025
10:47
رياض سلامة إلى الحرية.. الجديد تواكب المشهد
2025-09-26
"المستقبل" يحسم الجدل: لا تنسيق ولا تواصل مع حزب الله في فعالية الأمس (فيديو)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
06:56
بدون عمامة.. آخر صورة لنصرالله من غرفة العمليات
محليات
06:56
بدون عمامة.. آخر صورة لنصرالله من غرفة العمليات
خاص الجديد
12:59
حزب الله: لم نتعهّد.. والمسؤولية على عاتق القوى الأمنية والقضائية!
خاص الجديد
12:59
حزب الله: لم نتعهّد.. والمسؤولية على عاتق القوى الأمنية والقضائية!
محليات
08:08
في ذكرى إغتيال نصرالله.. ماذا قال الرئيس عون؟
محليات
08:08
في ذكرى إغتيال نصرالله.. ماذا قال الرئيس عون؟
محليات
09:10
من أمام المرقد.. إحياء ذكرى نصرالله
محليات
09:10
من أمام المرقد.. إحياء ذكرى نصرالله
عربي و دولي
08:54
أيادٍ متشابكة.. لاريجاني ينشر صوراً عقب لقائه بري وسلام!
عربي و دولي
08:54
أيادٍ متشابكة.. لاريجاني ينشر صوراً عقب لقائه بري وسلام!
فن
04:31
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون بلقطات رومانسية في إيطاليا
فن
04:31
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون بلقطات رومانسية في إيطاليا
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025