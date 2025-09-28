في ظل انتظار الحسم النيابي… التحضيرات الانتخابية تنطلق (الشرق الأوسط)

أوضحت مصادر أن الوزارة "تنتظر من جهة أية تعديلات قد تحصل على من قبل خصوصا لجهة انتخاب المغتربين والبطاقة الممغنطة و(الميغاسنتر)، وذلك وفقاً لما قرره مؤخراً، ومن جهة أخرى فهي ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وهي لهذه الغاية تعمل على الالتزام بالمهل المحددة في القانون الساري المفعول، وقد أنجزت تقريباً آلية تسجيل المغتربين بالتعاون مع التي من المرتقب أن تطلق قريباً عملية التسجيل التي تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل".