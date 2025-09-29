الحجار: ملتزمون بإجراء الإنتخبات النيابية في موعدها

أكد والبلديات " الوزارة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026، على أساس القانون الساري المفعول، الذي يحدد مهلا دستورية أولها ينتهي بتاريخ 20 تشرين الثاني كحد نهائي لتسجيل المغتربين".

وتابع ، بعد الجلسة التشريعية، التي عقدت في : "نعود بالتاريخ، إلى ما قبل إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، حيث تم التشكيك بإجرائها، لكننا أجريناها في موعدها".

وأوضح أنه باشر "منذ أسابيع عدة، التنسيق مع والمغتربين، وتم إنجاز آلية تسجيل المغتربين"، متمنيا "عند عودة وزير الخارجية من الخارج انطلاق عملية التسجيل خلال أيام ليكون أمامنا ما يقارب الشهر و٢٠ يوما من أجل التسجيل ".

مشيرًا إلى أن " كلف لجنة وزارية لدراسة ، وقال: "وأنا أحد أعضائها. لقد عرضنا تقريرا تضمن التحديات التي تواجه تطبيق القانون. ولاحقا، اجتمع مجلس الوزراء ولم يقرر إعداد مشروع قانون جديد، وبالتالي فإن ملزم تطبيق القانون الساري المفعول، والإلتزام مع مهلة التسجيل".