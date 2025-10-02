لبنان يطلب من سوريا معلومات عن الاغتيالات السياسية.. وجدّية من دمشق! (الشرق الأوسط)

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": استكملت اللجنة القضائية - ، بحث الملفات العالقة بين البلدين، وعقدت اجتماعها الثاني في ، الأربعاء، وخُصص للقضايا القانونية، أهمها ملف السجناء السوريين في ، وقضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وإعادة إلى بلادهم.

لكنّ الجانب الأهم وغير المسبوق في النقاشات هو ما كشف عنه مسؤول لبناني لـ" "، وهو أن الجانب اللبناني طلب من "تقديم معلومات حول الاغتيالات التي طالت قيادات سياسية ودينية وعسكرية وأمنية وإعلامية لبنانية، ويُشتبه بتورط النظام السوري السابق في ارتكابها".



وأشار إلى أن الوفد اللبناني "سلّم نظيره السوري قائمة بالشخصيات التي جرى اغتيالها في ظلّ هيمنة نظام ولم تصل التحقيقات فيها إلى مرتكبيها".



وقال المسؤول اللبناني الذي رفض ذكر اسمه: "طلبنا تزويدنا بكلّ ما تمتلكه الدولة الجديدة برئاسة الرئيس من وثائق ومعلومات وأدلة عن هذه الاغتيالات التي شهدها ، بدءاً من الزعيم الدرزي كمال ، وصولاً إلى حادثة اغتيال الباحث لقمان سليم، وقد أبدى الجانب السوري تجاوبه بهذا الخصوص".



وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق الأوسط"، فإن الوفد السوري ضم ثلاثة قضاة عُرف منهم القاضيان خالد حمود ونمر النمير وقاضية شاركت لأول مرّة في اللقاءات، بالإضافة إلى ضابط برتبة عميد يمثل السورية"، لافتاً إلى أن الوفد اللبناني "تمثّل بكلٍّ من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، ومسؤول ملفّ السجون في القاضي رجا أبي نادر، والقاضية منى حنقير".



وأكدت مصادر مواكبة للاجتماع أنها "المرة الأولى التي يلمس لبنان جدّية من دمشق، وأن الوفد السوري بدا ممسكاً بالملفات التي يناقشها، ويناقشها بشكل علمي مع لبنان".