رعد يحط في بعبدا.. ماذا دار مع الرئيس؟ (صورة)

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، وبحثا في قضايا واستحقاقات وطنية، حيث جرى التوافق على معالجة التباينات بروحٍ من الحرص على المصلحة الوطنية العليا.