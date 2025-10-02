الأخبار
محليات
رعد يحط في بعبدا.. ماذا دار مع الرئيس؟ (صورة)
2025-10-02 | 10:58
A-
A+
رعد يحط في بعبدا.. ماذا دار مع الرئيس؟ (صورة)
استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، وبحثا في قضايا واستحقاقات وطنية، حيث جرى التوافق على معالجة التباينات بروحٍ من الحرص على المصلحة الوطنية العليا.
الرئيس سلام اتصل بالرئيس الفلسطيني.. ماذا دار بينهما؟
ماذا دار بين الشيخ نعيم قاسم ولاريجاني؟
معلومات الجديد: النائب محمد رعد اتفق مع الرئيس بري على إجراء اتصالات لتطويق تداعيات جلسة الثلاثاء وناقش بنودها مع رئيس الجمهورية في بعبدا وتم الاتفاق على العمل لتفادي أي انزلاق داخلي
رعد يحط في بعبدا.. ماذا دار مع الرئيس؟ (صورة)
محليات
جوزاف عون
محمد رعد
حزب الله
لبنان
رئاسة الجمهورية
حصر السلاح.. الوقت يضيق! (نداء الوطن)
لاريجاني عن "حزب الله": يمتلك القدرة على قلب موازين الساحة
معلومات الجديد: توقيف الصحافي علي برّو على خلفية اضاءة صخرة الروشة وظهوره بفيديو يتعرض بالقدح والذم لرئيس الحكومة
14:20
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: توقيت اللقاء جاء في ظل ما يتعرض له الرئيس من حملات بعد مواقفه المؤيدة لمواقف الجيش والقوى الأمنية تجاه ما جرى في الروشة ومنعت ايَّ صدام وحافظت على السلم الاهلي
13:29
مصادر مقربة من الحزب للجديد: لقاء الرئيس عون ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد اتى في سياق عناوين عدة كالاعتداءات الاسرائيلية واعادة الإعمار وقانونِ الانتخاب واعادةِ تفعيل المجلس النيابي وعدم ت
13:27
رعد... استبق العاصفة!
13:25
هدف "رعد" بين بعبدا والليرزة... (ضمن المشهد السياسي في النشرة المسائية)
12:48
رئيس الحكومة نواف سلام: الأسبوع المقبل نناقش أول تقرير للجيش حول خطة حصر السلاح
11:49
13:25
رعد... استبق العاصفة!
2025-10-01
بعد طلاق نيكول كيدمان..توم كروز يستعد لزفاف اسطوري مع آنا دي أرماس
2025-10-01
قائد الجيش: الجيش ينفذ مهماته على امتداد الأراضي اللبنانية من حفظ الأمن والاستقرار في الداخل إلى مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها
2025-07-26
شاهدوا اخر ظهور لـ زياد الرحباني مع والدته السيدة فيروز وشقيقه هلي
2025-09-24
واشنطن بالملايين تطارده.. من هو "العقل المالي" لحزب الله؟
2025-09-08
"معسكرات لقوة الرضوان في البقاع".. إسرائيل تزعم!
