4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

مصادر مقربة من حزب الله للجديد: توقيت اللقاء جاء في ظل ما يتعرض له الرئيس من حملات بعد مواقفه المؤيدة لمواقف الجيش والقوى الأمنية تجاه ما جرى في الروشة ومنعت ايَّ صدام وحافظت على السلم الاهلي

2025-10-02 | 13:29
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: توقيت اللقاء جاء في ظل ما يتعرض له الرئيس من حملات بعد مواقفه المؤيدة لمواقف الجيش والقوى الأمنية تجاه ما جرى في الروشة ومنعت ايَّ صدام وحافظت على السلم الاهلي
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: توقيت اللقاء جاء في ظل ما يتعرض له الرئيس من حملات بعد مواقفه المؤيدة لمواقف الجيش والقوى الأمنية تجاه ما جرى في الروشة ومنعت ايَّ صدام وحافظت على السلم الاهلي
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: توقيت اللقاء جاء في ظل ما يتعرض له الرئيس من حملات بعد مواقفه المؤيدة لمواقف الجيش والقوى الأمنية تجاه ما جرى في الروشة ومنعت ايَّ صدام وحافظت على السلم الاهلي

في الجنوب.. غارة وشهداء!
وزارة الصحة: شهيدان وجريح جراء الغارة الاسرائيلية على الجرمق

معلومات الجديد: توقيف الصحافي علي برّو على خلفية اضاءة صخرة الروشة وظهوره بفيديو يتعرض بالقدح والذم لرئيس الحكومة
14:20
مصادر مقربة من الحزب للجديد: لقاء الرئيس عون ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد اتى في سياق عناوين عدة كالاعتداءات الاسرائيلية واعادة الإعمار وقانونِ الانتخاب واعادةِ تفعيل المجلس النيابي وعدم ت
13:27
رعد... استبق العاصفة!
13:25
هدف "رعد" بين بعبدا والليرزة... (ضمن المشهد السياسي في النشرة المسائية)
12:48
رئيس الحكومة نواف سلام: الأسبوع المقبل نناقش أول تقرير للجيش حول خطة حصر السلاح
11:49
"الوفاء للمقاومة": لإجراء الانتخابات في موعدها دون أيّ تأجيلٍ
11:30
