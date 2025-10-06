إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

عاجل
مصادر عسكرية للجديد: العائق الوحيد للإنتشار وعودة الأهالي هو العدو الاسرائيلي ونقاطه وآلياته
مصادر عسكرية للجديد: العائق الوحيد للإنتشار وعودة الأهالي هو العدو الاسرائيلي ونقاطه وآلياته
مصادر سياسية للجديد عن خطة الجيش: لا خوف من مسارها وتسير بانتظام وتواز في مناطق لبنانية عدة
مصادر سياسية للجديد عن خطة الجيش: لا خوف من مسارها وتسير بانتظام وتواز في مناطق لبنانية عدة
مصادر سياسية للجديد: موقف الشيخ نعيم قاسم ودعوته للإنفتاح والحوار مع السعودية لا يمكن أن يتقاطعا مع أية حملات على الرئيس سلام
مصادر سياسية للجديد: موقف الشيخ نعيم قاسم ودعوته للإنفتاح والحوار مع السعودية لا يمكن أن يتقاطعا مع أية حملات على الرئيس سلام
مصادر دبلوماسية للجديد: تبريد الأجواء كان نتيجة جهد قام به الأمير يزيد بن فرحان ومعه السفير السعودي وليد بخاري لبنانياً
مصادر دبلوماسية للجديد: تبريد الأجواء كان نتيجة جهد قام به الأمير يزيد بن فرحان ومعه السفير السعودي وليد بخاري لبنانياً
مصادر دبلوماسية للجديد: إحتواء الجلسة مردّه إلى حكمة الرئاسات الثلاث ودور محوري للسعودية التي تضع في سلم أولوياتها التفاهمات الداخلية واستبعاد أيِّ شرخٍ في المرحلة الحالية
مصادر دبلوماسية للجديد: إحتواء الجلسة مردّه إلى حكمة الرئاسات الثلاث ودور محوري للسعودية التي تضع في سلم أولوياتها التفاهمات الداخلية واستبعاد أيِّ شرخٍ في المرحلة الحالية
مصادر وزارية قرأت مسار الجلسة من زاوية فض الاشتباك فمن غيرِ المقبول أن يكون العهد والحكومة قاب قوسينِ من التصادم وفي عامهما الأول فقط وهي مشهدية غير متوقَّعة لا محلياً ولا دولياً
مصادر وزارية قرأت مسار الجلسة من زاوية فض الاشتباك فمن غيرِ المقبول أن يكون العهد والحكومة قاب قوسينِ من التصادم وفي عامهما الأول فقط وهي مشهدية غير متوقَّعة لا محلياً ولا دولياً
هل ابتسمت اليوم؟ (تابعوا التقرير الخاص في نشرة الأخبار)
هل ابتسمت اليوم؟ (تابعوا التقرير الخاص في نشرة الأخبار)
وزير الخارجية عن تقرير الجيش في الجلسة الوزارية: ممتاز
وزير الخارجية عن تقرير الجيش في الجلسة الوزارية: ممتاز
معلومات "الجديد": 19 وزير وافق على سحب الترخيص من رسالات لكن رئيس الحكومة تعليق عملها
معلومات "الجديد": 19 وزير وافق على سحب الترخيص من رسالات لكن رئيس الحكومة تعليق عملها
معلومات "الجديد": وزير الدخلية إستهل الجلسة بإعطاء تقريره حول التحقيق الإداري في فاعلية صخرة الروشة
معلومات "الجديد": وزير الدخلية إستهل الجلسة بإعطاء تقريره حول التحقيق الإداري في فاعلية صخرة الروشة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
البقاع
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
24 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
20 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
متن
25 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

2025-10-06 | 11:52
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
مقالات ذات صلة
إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

محليات

الوزراء

بعبدا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماكرون يكشف تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة
حسن الدّر لـ وهلق شو: إسرائيل تمددت في جنوب لبنان ووصلت إلى نقاط جديدة بعد وقف النار وبارّاك خلال زيارته إلى بيروت نسف الاتفاق

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
مصادر عسكرية للجديد: العائق الوحيد للإنتشار وعودة الأهالي هو العدو الاسرائيلي ونقاطه وآلياته
12:57
مصادر سياسية للجديد عن خطة الجيش: لا خوف من مسارها وتسير بانتظام وتواز في مناطق لبنانية عدة
12:57
مصادر سياسية للجديد: موقف الشيخ نعيم قاسم ودعوته للإنفتاح والحوار مع السعودية لا يمكن أن يتقاطعا مع أية حملات على الرئيس سلام
12:57
مصادر دبلوماسية للجديد: تبريد الأجواء كان نتيجة جهد قام به الأمير يزيد بن فرحان ومعه السفير السعودي وليد بخاري لبنانياً
12:57
مصادر دبلوماسية للجديد: إحتواء الجلسة مردّه إلى حكمة الرئاسات الثلاث ودور محوري للسعودية التي تضع في سلم أولوياتها التفاهمات الداخلية واستبعاد أيِّ شرخٍ في المرحلة الحالية
12:56
مصادر وزارية قرأت مسار الجلسة من زاوية فض الاشتباك فمن غيرِ المقبول أن يكون العهد والحكومة قاب قوسينِ من التصادم وفي عامهما الأول فقط وهي مشهدية غير متوقَّعة لا محلياً ولا دولياً
12:56
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025