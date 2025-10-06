عاجل
مصادر عسكرية للجديد: العائق الوحيد للإنتشار وعودة الأهالي هو العدو الاسرائيلي ونقاطه وآلياته
مصادر سياسية للجديد عن خطة الجيش: لا خوف من مسارها وتسير بانتظام وتواز في مناطق لبنانية عدة
مصادر سياسية للجديد: موقف الشيخ نعيم قاسم ودعوته للإنفتاح والحوار مع السعودية لا يمكن أن يتقاطعا مع أية حملات على الرئيس سلام
مصادر دبلوماسية للجديد: تبريد الأجواء كان نتيجة جهد قام به الأمير يزيد بن فرحان ومعه السفير السعودي وليد بخاري لبنانياً
مصادر دبلوماسية للجديد: إحتواء الجلسة مردّه إلى حكمة الرئاسات الثلاث ودور محوري للسعودية التي تضع في سلم أولوياتها التفاهمات الداخلية واستبعاد أيِّ شرخٍ في المرحلة الحالية
مصادر وزارية قرأت مسار الجلسة من زاوية فض الاشتباك فمن غيرِ المقبول أن يكون العهد والحكومة قاب قوسينِ من التصادم وفي عامهما الأول فقط وهي مشهدية غير متوقَّعة لا محلياً ولا دولياً
هل ابتسمت اليوم؟ (تابعوا التقرير الخاص في نشرة الأخبار)
وزير الخارجية عن تقرير الجيش في الجلسة الوزارية: ممتاز
معلومات "الجديد": 19 وزير وافق على سحب الترخيص من رسالات لكن رئيس الحكومة تعليق عملها
معلومات "الجديد": وزير الدخلية إستهل الجلسة بإعطاء تقريره حول التحقيق الإداري في فاعلية صخرة الروشة
11:49
تنفيذ خطة حصر السلاح.. عرض على شاشة كبيرة (شاهد الفيديو)
07:12
خطة حصر السلاح.. الجيش يعرض تقريره الشهري في بعبدا
07:10
لحظة استهداف السيارة في زبدين! (فيديو)
05:41
"حلوا عن الجيش"! (فيديو)
2025-10-05
أسماك منزعجة! (فيديو)
محليات
وزير الاعلام عقب الجلسة الوزارية: الرئيسان عون وسلام متمسكان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها لكن على المجلس النيابي إختيار القانون الانتخابي المناسب
2025-10-06
وزير الاعلام عقب الجلسة الوزارية: الرئيسان عون وسلام متمسكان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها لكن على المجلس النيابي إختيار القانون الانتخابي المناسب
جعجع: متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونرفض التمديد للمجلس النيابي تحت أي ظرف
نعيم قاسم: نطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق القانون الحالي
وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل دخوله إلى الجلسة الوزارية: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها
وزير الاعلام عقب الجلسة الوزارية: الرئيسان عون وسلام متمسكان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها لكن على المجلس النيابي إختيار القانون الانتخابي المناسب
ماكرون يكشف تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة
حسن الدّر لـ وهلق شو: إسرائيل تمددت في جنوب لبنان ووصلت إلى نقاط جديدة بعد وقف النار وبارّاك خلال زيارته إلى بيروت نسف الاتفاق
12:57
مصادر عسكرية للجديد: العائق الوحيد للإنتشار وعودة الأهالي هو العدو الاسرائيلي ونقاطه وآلياته
12:57
مصادر سياسية للجديد عن خطة الجيش: لا خوف من مسارها وتسير بانتظام وتواز في مناطق لبنانية عدة
12:57
مصادر سياسية للجديد: موقف الشيخ نعيم قاسم ودعوته للإنفتاح والحوار مع السعودية لا يمكن أن يتقاطعا مع أية حملات على الرئيس سلام
مصادر عسكرية للجديد: العائق الوحيد للإنتشار وعودة الأهالي هو العدو الاسرائيلي ونقاطه وآلياته
09:55
"طائفة منبوذين".. كلام لنائب في "حزب الله"!
01:31
ملجأ نووي مجهز لترامب تحسباً لـ"الضربة الكبرى"
12:56
وزير الخارجية عن تقرير الجيش في الجلسة الوزارية: ممتاز
12:56
مصادر وزارية قرأت مسار الجلسة من زاوية فض الاشتباك فمن غيرِ المقبول أن يكون العهد والحكومة قاب قوسينِ من التصادم وفي عامهما الأول فقط وهي مشهدية غير متوقَّعة لا محلياً ولا دولياً
09:14
عنصر مهم في وحدة الدفاع الجوية لحزب الله.. اسرائيل تزعم!
07:38
قبل الغارات.. اسرائيل توعّدت: سنوجّه ضربات عمق لبنان!
محليات
