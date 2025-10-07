فريق الدفاع عن هانيبال القذافي: لا يُرحّب بأي زيارة أو تدخل!

يؤكد فريق الدفاع عن السيد هنيبال ، وبموافقته الكاملة، أن موكلهم لا يرحب بأي زيارة أو تدخل أو بيان من أي جهة كانت، حكومية أو غيرها، في ما يتعلق بطلب إخلاء سبيله القائم أمام اللبناني.ويشدد على أن القضية قانونية بحتة ومستقلة تمامًا عن أي مسار تفاوضي ليبي–لبناني أو لبناني–لبناني، وأنها يجب أن تبقى ضمن الإطار القضائي اللبناني دون أي تدخل سياسي.كما يوضح السيد هنيبال القذافي أنه لا يتواصل إلا مع فريقه القانوني الموكّل رسميًا والموجود في ، وينفي أي تواصل خارج هذا الإطار، مؤكدًا أن أي تصريحات أو مواقف لا تصدر عن محاميه لا تعبّر عنه بأي شكل.