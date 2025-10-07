الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

رسالة من الملك سلمان إلى جنبلاط.. ماذا في تفاصيلها؟

2025-10-07 | 07:22
رسالة من الملك سلمان إلى جنبلاط.. ماذا في تفاصيلها؟
رسالة من الملك سلمان إلى جنبلاط.. ماذا في تفاصيلها؟

تلقى رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نقلها إليه سفير المملكة في لبنان وليد بخاري، تضمنت شكره على برقية التعزية التي وجهها إليه عقب وفاة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

وجاء في الرسالة: "أود أن أنقل لمعاليكم شكر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة بوفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية رحمه الله، سائلاً المولى عزّ وجل أن يديم علينا وعليكم موفور الصحة والعافية وأن يجعلها خاتمة الأحزان. ولمعاليكم أطيب تحياتي".

رسالة من الملك سلمان إلى جنبلاط.. ماذا في تفاصيلها؟

محليات

وليد جنبلاط

لبنان

السعودية

