رسالة من الملك سلمان إلى جنبلاط.. ماذا في تفاصيلها؟

وجاء في الرسالة: "أود أن أنقل لمعاليكم شكر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة بوفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية رحمه الله، سائلاً المولى عزّ وجل أن يديم علينا وعليكم موفور الصحة والعافية وأن يجعلها خاتمة الأحزان. ولمعاليكم أطيب تحياتي".
صدر عن حزب الله، البيان التالي:
كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة اكس قائلا: "ان اقفال مطمر الجديدة بهذا الشكل سيغرق كسروان بالنفايات وهذا امر لا نقبل به باي شكل من الاشكال. نناشد رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية والوزراء المختصين ايجاد حل فوري لهذه الكارثة البيئية."