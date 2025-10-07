رسالة من الملك سلمان إلى جنبلاط.. ماذا في تفاصيلها؟

تلقى رئيس السابق رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نقلها إليه سفير في وليد بخاري، تضمنت شكره على برقية التعزية التي وجهها إليه عقب وفاة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن آل الشيخ.



