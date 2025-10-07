الأخبار
حادث سير داخل مرفا بيروت (شاهد صور)

2025-10-07 | 09:07
حادث سير داخل مرفا بيروت (شاهد صور)
وقع حادث سير داخل مرفأ بيروت وعلى إثره أصدرت مؤسسة "يازا" بياناً جاء فيه:

 
"نداء عاجل من اليازا إلى رئاسة مرفأ بيروت 

بتاريخ ٦ تشرين الاول ٢٠٢٥ وقع حادث مروّع وخطير جدا  داخل حرم مرفأ بيروت:
حادث سير مأساوي داخل المرفأ، فانحشرت السيارة بكاملها  تحت المقطورة !
السائق نُقل بحالة حرجة إلى العناية الفائقة…

 السرعة القصوى المسموح بها داخل المرفأ هي كحد أقصى 25 كلم/س،
لكن التزام السرعة وحده لا يكفي إذا غابت شروط السلامة والتنظيم.
يجب  اعادة تقييم شروط السلامة العامة داخل مرفأ بيروت …
اليازا تتوجّه بنداء إلى رئاسة مرفأ بيروت:
حتى لو كان الخطأ من السائق، يبقى واجب تطبيق أعلى معايير السلامة داخل المرفأ!
ممرات واضحة، إنارة كافية، إشارات وتنظيم… لأن الح
 
وادث لا تُبرَّر بالإهمال المتبادل.

كل ثانية بتفرق بين الحياة والموت… تحرّكوا قبل فوات الأوان!

 نتمنى الشفاء العاجل للسائق.
 التحرّك اليوم... ينقذ حياة غدًا"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
