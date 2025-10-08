السفير المصري علاء موسى لـ"الجديد": مصر لديها خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة لكننا نبحث عن ضمانات حقيقية بأن ما سيُعاد بناؤه لن يتعرض للقصف مجدداً



صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:



في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي حول قيام أربعة أشخاص من أخطر المطلوبين بتجارة المخدّرات والأسلحة في محلّة تحويطة الغدير، كما تبيّن أنّ هذه الشبكة تعتمد مركزها في تحويطة الغدير كنقطة توزيع أساسية للمخدّرات إلى المروجين في مناطق الضاحية الجنوبية، خلدة، والدورة.



بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من تنفيذ كمين محكم، أسفر عن توقيف أفراد الشبكة الأربعة داخل المنطقة المذكورة، أثناء تنقلهم على متن سيارتين.