محليات

السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه

2025-10-08 | 04:54
السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه

محليات

Aljadeed
السفير المصري علاء موسى لـ"الجديد": الدولة اللبنانية قادرة وواعية وهي وحدها من يحدّد التوقيت المناسب للذهاب إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل هذا قرار سيادي لبناني وأهل الدولة أدرى بمصلحة لبنان العليا
السفير المصري علاء موسى لـ"الجديد": مقابل ما تقوم به الدولة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة على الإسرائيلي أيضاً وقف الإنتهاكات التي يقوم بها و الإنسحاب الكامل من الأراضي المحتلة والإفراج عن الأس

بالفيديو.. عصابة تغرق الضاحية بالمخدرات في قبضة الأمن
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي حول قيام أربعة أشخاص من أخطر المطلوبين بتجارة المخدّرات والأسلحة في محلّة تحويطة الغدير، كما تبيّن أنّ هذه الشبكة تعتمد مركزها في تحويطة الغدير كنقطة توزيع أساسية للمخدّرات إلى المروجين في مناطق الضاحية الجنوبية، خلدة، والدورة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من تنفيذ كمين محكم، أسفر عن توقيف أفراد الشبكة الأربعة داخل المنطقة المذكورة، أثناء تنقلهم على متن سيارتين.

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي حول قيام أربعة أشخاص من أخطر المطلوبين بتجارة المخدّرات والأسلحة في محلّة تحويطة الغدير، كما تبيّن أنّ هذه الشبكة تعتمد مركزها في تحويطة الغدير كنقطة توزيع أساسية للمخدّرات إلى المروجين في مناطق الضاحية الجنوبية، خلدة، والدورة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من تنفيذ كمين محكم، أسفر عن توقيف أفراد الشبكة الأربعة داخل المنطقة المذكورة، أثناء تنقلهم على متن سيارتين.

من بعد الظهر… أمطار ورياح بانتظاركم
من بعد الظهر… أمطار ورياح بانتظاركم


يتعرض لبنان بعد ظهر اليوم لمنخفض جوي معتاد وممطر احيانًا متمركز فوق البحر الاسود ويستمر تأثيره لغاية صباح الجمعة مع توقع اولى ثلوج الموسم الخفيفة على القرنة السوداء يوم الخميس.

من بعد الظهر… أمطار ورياح بانتظاركم


يتعرض لبنان بعد ظهر اليوم لمنخفض جوي معتاد وممطر احيانًا متمركز فوق البحر الاسود ويستمر تأثيره لغاية صباح الجمعة مع توقع اولى ثلوج الموسم الخفيفة على القرنة السوداء يوم الخميس.

بالفيديو.. بعد محاولة إغتياله الحية يظهر في شرم الشيخ
بالفيديو.. بعد محاولة إغتياله الحية يظهر في شرم الشيخ

وثّق مقطع فيديو ظهور رئيس حركة حماس خليل الحية في مدينة شرم الشيخ المصرية وذلك بعد نجاته من محاولة اغتيال نفذتها إسرائيل واستهدفته مع الوفد المفاوض في قطر ويشارك الحية حالياً في جولة مفاوضات جديدة في شرم الشيخ جاءت بدعوة من الرئيس الأميركي في إطار المساعي الدولية المستمرة للتوصّل إلى تهدئة ووقف لإطلاق النار في غزة.

بالفيديو.. بعد محاولة إغتياله الحية يظهر في شرم الشيخ

وثّق مقطع فيديو ظهور رئيس حركة حماس خليل الحية في مدينة شرم الشيخ المصرية وذلك بعد نجاته من محاولة اغتيال نفذتها إسرائيل واستهدفته مع الوفد المفاوض في قطر ويشارك الحية حالياً في جولة مفاوضات جديدة في شرم الشيخ جاءت بدعوة من الرئيس الأميركي في إطار المساعي الدولية المستمرة للتوصّل إلى تهدئة ووقف لإطلاق النار في غزة.

بالفيديو.. عصابة تغرق الضاحية بالمخدرات في قبضة الأمن
من بعد الظهر… أمطار ورياح بانتظاركم
بالفيديو.. بعد محاولة إغتياله الحية يظهر في شرم الشيخ
السفير المصري علاء موسى لـ"الجديد": الدولة اللبنانية قادرة وواعية وهي وحدها من يحدّد التوقيت المناسب للذهاب إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل هذا قرار سيادي لبناني وأهل الدولة أدرى بمصلحة لبنان العليا
السفير المصري علاء موسى لـ"الجديد": مقابل ما تقوم به الدولة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة على الإسرائيلي أيضاً وقف الإنتهاكات التي يقوم بها و الإنسحاب الكامل من الأراضي المحتلة والإفراج عن الأس
السفير المصري علاء موسى لـ"الجديد": خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح جيدة وقد حازت هذه الخطة على رضى جميع الأطراف خلال الاجتماع الأخير في الناقورة
