قائد الجيش بدأ زيارة رسمية إلى قطر.. وسلسلة لقاءات

أصدرت ، البيان التالي:

بتاريخ ٨ / ١٠ /٢٠٢٥، بدأ العماد رودولف هيكل زيارة لمدة يومين لدولة قطر بدعوة رسمية من رئيس أركان المسلّحة القطرية الفريق الركن (طيّار) جاسم بن المناعي، بهدف تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والقطري في ظل التحديات الراهنة.



وقد التقى العماد هيكل ووزير الخارجية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني. وأكد معالي رئيس ووزير الخارجية مواصلة قطر وقوفها إلى جانب مؤسسات ، والجيش اللبناني، والشعب اللبناني الشقيق، فيما أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم القطري على جميع المستويات دون شروط.



كما التقى قائدُ الجيش نائبَ رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، وتناول البحث آخر التطورات في والمنطقة، والمهمات التي ينفذها الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره في مختلف المناطق ، وكذلك مهماته في الجنوب وتعاونه مع قوة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، إضافة إلى العمل على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.



وكان العماد هيكل قد استهلّ زيارته بلقاء رئيس أركان القوات المسلّحة القطرية الفريق الركن (طيّار) جاسم بن محمد المناعي في القطرية، حيث أقيمت مراسم استقبال وتشريفات رسمية، ثم جرى التباحث في تطوير التعاون بين جيشَي البلدين على مختلف الصعد، وسبل دعم المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.