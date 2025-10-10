تفخيخ وتفجير منزل مأهول.. توغل إسرائيلي في عيتا الشعب

توغلت قوة إسرائيلية فجرا، بمسافة نحو كيلومتر ونصف الكيلومتر الى كرم البياض في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وعمدت الى تفخيخ ونسف منزل لا يزال اصحابه يترددون إليه.