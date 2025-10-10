إجراءات أمنية للجيش في البقاع والشمال.. ماذا يحصل؟

صدر عن البيان الآتي:

نفذ الجيش سلسلة تدابير في منطقتَي والشمال لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتوقيف المخلين بالأمن، وفي هذا السياق، دهمت دورية من في منطقة الشراونة – أحد المطلوبين، وضبطت نحو 260 كلغ من مادة السيلفيا، موضّبة ومعدّة للبيع.



كما أوقفت وحدات من الجيش 4 أشخاص وضبطت مسدسًا حربيًّا وكمية من المخدرات وفقًا لما يلي:



-توقيف المواطنَين (ج.ك.) و(ف.م.) عند حاجز لمحاولتهما الهروب من أمام الحاجز ولكون الأول مطلوبًا بجرم حيازة سلاح حربي، وضُبط في حوزتهما مسدس حربي وكمية من المخدرات.



-دهم منازل مطلوبين في بلدة – وتوقيف المواطن (ه.ا.) المطلوب بجرم إطلاق النار.



-توقيف المواطن (م.ح.) في بلدة الرويمة – لقيامه بأعمال تهريب.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".