تفكيك شبكة تعمل لصالح اسرائيل.. بيان للأمن العام!

ضمن إطار مكافحتها لشبكات التجسس، تمكنت من تفكيك شبكة تعمل لصالح كانت بصدد لأعمالٍ إرهابيّة من تفجيرات وإغتيالات في الداخل اللبناني وتوقيف بعض أعضائها.بنتيجة التحقيقات أقرّ أحد الموقوفين بمسؤولية هذه عن تنفيذ إغتيالات سابقة طالت مسؤولين حزبيين في .على أثر ذلك قامت العام بإجراء عمليّة تتبع عملانيّة، وفنيّة دقيقة أسفرت عن مداهماتٍ في عددٍ من المناطق ساهمت في إحداها قوة من ومديرية المخابرات وتم ضبط عدد من الآليات والتجهيزات المستعملة وتوقيف عددٍ من المتورطين أبرزهم:* اللبناني/البرازيلي م. ص* الفلسطيني إ. ع* اللبناني ع. ش* اللبناني أ. غسيتم الإعلان عن تفاصيل وملابسات القضيّة بعد اكتمال التحقيقات الجارية تحت إشراف الجهات المختصة.