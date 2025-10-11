الخارجية تستنكر العدوان على المصيلح: يعرقل جهود الجيش بخطة حصر السلاح

أصدرت ، بياناً، جاء فيه:

تستنكر بأشدّ العبارات استمرار في اعتداءاتها المتكررة على سيادة ، وآخرها العدوان الذي استهدف منطقة – ، والذي أسفر عن أضرار جسيمة وأدى إلى استشهاد مواطنٍ لبناني وجرح سبعة آخرين.



إن هذا الاعتداء يشكّل خرقًا فاضحًا جديدًا للقرار الدولي رقم 1701، وللاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي ما زالت إسرائيل تمتنع عن الالتزام به.



وتؤكد والمغتربين أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه أن يعرقل الجهود الوطنية التي يبذلها في تنفيذ خطته الرامية إلى حصر السلاح في يد الشرعية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني.