الخارجية تستنكر العدوان على المصيلح: يعرقل جهود الجيش بخطة حصر السلاح

2025-10-11 | 06:47
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، بياناً، جاء فيه:

تستنكر وزارة الخارجية والمغتربين بأشدّ العبارات استمرار إسرائيل في اعتداءاتها المتكررة على سيادة لبنان، وآخرها العدوان الذي استهدف منطقة المصيلحقضاء صيدا، والذي أسفر عن أضرار جسيمة وأدى إلى استشهاد مواطنٍ لبناني وجرح سبعة آخرين.

إن هذا الاعتداء يشكّل خرقًا فاضحًا جديدًا للقرار الدولي رقم 1701، وللاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي ما زالت إسرائيل تمتنع عن الالتزام به.

وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه أن يعرقل الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش اللبناني في تنفيذ خطته الرامية إلى حصر السلاح في يد القوات الشرعية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني.
 
 

Aljadeed
بعد غارات المصيلح.. جنبلاط يتّصل بـ بري!
أول تعليق لبرّي بعد إستهداف المصيلح: عدوان سافر ولن نغيّر!

اقرأ ايضا في محليات

"ما ذنبنا.. نحن ندفع الثمن".. سيدة تروي لحظات الغارات! (فيديو)
Play
08:29

"ما ذنبنا.. نحن ندفع الثمن".. سيدة تروي لحظات الغارات! (فيديو)

روت سيّدة للجديد، ما حصل معها لحظة الغارات الاسرائيلية على المصيلح، والتي أدت إلى تضرر منزلها.

08:29

"ما ذنبنا.. نحن ندفع الثمن".. سيدة تروي لحظات الغارات! (فيديو)

روت سيّدة للجديد، ما حصل معها لحظة الغارات الاسرائيلية على المصيلح، والتي أدت إلى تضرر منزلها.

عدوان المصيلح.. حزب الله يُعلّق!
08:26

عدوان المصيلح.. حزب الله يُعلّق!

أصدر حزب الله، بياناً، حول العدوان الاسرائيلي على المصيلح جنوب لبنان، جاء فيه:‏


08:26

عدوان المصيلح.. حزب الله يُعلّق!

أصدر حزب الله، بياناً، حول العدوان الاسرائيلي على المصيلح جنوب لبنان، جاء فيه:‏


يحدث الآن

اخترنا لك
"ما ذنبنا.. نحن ندفع الثمن".. سيدة تروي لحظات الغارات! (فيديو)
08:29
عدوان المصيلح.. حزب الله يُعلّق!
08:26
مراسلة الجديد: غارة من مسيرة تستهدف بلدة القلاوي قضاء بنت جبيل
08:16
النائب هاني قبيسي من المصيلح: وجود وزراء الحكومة بادرة مهمة وبالوحدة نستطيع التصدي لكل أعداء لبنان واسرائيل لا تريد إعادة الاعمار
07:43
وزير العمل: التواصل المباشر مع العدو الاسرائيلي غير ممكن حالياً وسنلجأ إلى مجلس الأمن لأن بيانات الاستنكار لا تكفي
07:42
وزير العمل محمد حيدر: الهدف الاساسي من الضربة الإسرائيلية في المصيلح هو القول أنه ضد اعادة الاعمار
07:40
