الخارجية تستنكر العدوان على المصيلح: يعرقل جهود الجيش بخطة حصر السلاح

تستنكر وزارة الخارجية والمغتربين
بأشدّ العبارات استمرار إسرائيل
في اعتداءاتها المتكررة على سيادة لبنان
، وآخرها العدوان الذي استهدف منطقة المصيلح
– قضاء صيدا
، والذي أسفر عن أضرار جسيمة وأدى إلى استشهاد مواطنٍ لبناني وجرح سبعة آخرين.
إن هذا الاعتداء يشكّل خرقًا فاضحًا جديدًا للقرار الدولي رقم 1701، وللاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي ما زالت إسرائيل تمتنع عن الالتزام به.
وتؤكد وزارة الخارجية
والمغتربين أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه أن يعرقل الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش اللبناني
في تنفيذ خطته الرامية إلى حصر السلاح في يد القوات
الشرعية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني.