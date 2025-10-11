غادرت ولم تعد.. هل صادفتموها؟ (صورة)

"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة: صفاء عزّام سبيتي (مواليد عام 1986، لبنانيّة) التي غادرت منزلها في الشويفات – العمروسية منذ حوالى الشهر والنصف تقريبًا ولم تعد حتّى تاريخه، مع العلم أنّها تعاني أمراضًا عصبية.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 433140-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات".
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
تابع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الموجود خارج لبنان منذ صباح اليوم تداعيات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مصالح تجارية ومدنية في منطقة المصيلح فجرا، وذلك من خلال التواصل مع الوزراء فايز رسامني ومحمد حيدر واحمد الحجار وياسين جابر.