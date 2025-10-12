قمة بلا لبنان.. بري: الرسالة وصلت!

ويشارك في هذه القمة حوالي 25 رئيسا وزعيما بينما لم توجه الدعوة الى لبنان
.
مصادر ديبلوماسية للجديد دعت الى عدم تحميل غياب لبنان اكثر من اللازم مشيرة الى ان عددا كبيرا من الدول لم توجه له الدعوات مثل سوريا
والعراق على سبيل المثال اضافة ايضا الى عدد من الدول الخليجية.
مصادر ديبلوماسية عربية قالت ان سبب عدم توجيه
الدعوة للبنان لحضور مثل هذه القمة هي المشكلة الاساسية الموجدة بين لبنان واسرائيل وبالتالي فان حضور لبنان لمثل هذه القمة في هذا الوقت وهذه الظروف سيكون معقدا.
واكدت المصادر ان اسرائيل لن تشارك في هذه القمة ورغم ذلك فان لبنان لن يستطيع ان يكون حاضرا لمناقشة اي سلام على هذه الطاولة فيما لا يزال يتعرض يوميا لغارات اسارئيلية واعتداءات متكررة.
وذكرت المصادر ان لبنان ايضا غاب عن القمة التي دعت اليها مصر بعد اسبوع من بدء الحرب على غزة وللاسباب نفسها علما ان لبنان كان قد انغمس في حرب الاسناد لغزة.