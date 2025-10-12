قمة بلا لبنان.. بري: الرسالة وصلت!

تتجه الانظار الى شرم الشيخ الاثنين حيث تعقد قمة السلام الدولية برئاسة مشتركة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي حيث من المقرر أن تشهد توقيع مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا على المبادئ العامة لخطة لإنهاء حرب غزة وهي الدول الاربع التي ستلعب دور الضامن لتنفيذ اتفاق غزة.

ويشارك في هذه القمة حوالي 25 رئيسا وزعيما بينما لم توجه الدعوة الى .

مصادر ديبلوماسية للجديد دعت الى عدم تحميل غياب لبنان اكثر من اللازم مشيرة الى ان عددا كبيرا من الدول لم توجه له الدعوات مثل والعراق على سبيل المثال اضافة ايضا الى عدد من الدول الخليجية.

مصادر ديبلوماسية عربية قالت ان سبب عدم الدعوة للبنان لحضور مثل هذه القمة هي المشكلة الاساسية الموجدة بين لبنان واسرائيل وبالتالي فان حضور لبنان لمثل هذه القمة في هذا الوقت وهذه الظروف سيكون معقدا.

واكدت المصادر ان اسرائيل لن تشارك في هذه القمة ورغم ذلك فان لبنان لن يستطيع ان يكون حاضرا لمناقشة اي سلام على هذه الطاولة فيما لا يزال يتعرض يوميا لغارات اسارئيلية واعتداءات متكررة.

وذكرت المصادر ان لبنان ايضا غاب عن القمة التي دعت اليها مصر بعد اسبوع من بدء الحرب على غزة وللاسباب نفسها علما ان لبنان كان قد انغمس في حرب الاسناد لغزة.