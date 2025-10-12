الأخبار
محليات

قمة بلا لبنان.. بري: الرسالة وصلت!

2025-10-12 | 12:48
قمة بلا لبنان.. بري: الرسالة وصلت!
قمة بلا لبنان.. بري: الرسالة وصلت!

تتجه الانظار الى شرم الشيخ الاثنين حيث تعقد قمة السلام الدولية برئاسة مشتركة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب حيث من المقرر أن تشهد توقيع مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا على المبادئ العامة لخطة ترامب لإنهاء حرب غزة وهي الدول الاربع التي ستلعب دور الضامن لتنفيذ اتفاق غزة.

ويشارك في هذه القمة حوالي 25 رئيسا وزعيما بينما لم توجه الدعوة الى لبنان.
مصادر ديبلوماسية للجديد دعت الى عدم تحميل غياب لبنان اكثر من اللازم مشيرة الى ان عددا كبيرا من الدول لم توجه له الدعوات مثل سوريا والعراق على سبيل المثال اضافة ايضا الى عدد من الدول الخليجية.
مصادر ديبلوماسية عربية قالت ان سبب عدم توجيه الدعوة للبنان لحضور مثل هذه القمة هي المشكلة الاساسية الموجدة بين لبنان واسرائيل وبالتالي فان حضور لبنان لمثل هذه القمة في هذا الوقت وهذه الظروف سيكون معقدا.
واكدت المصادر ان اسرائيل لن تشارك في هذه القمة ورغم ذلك فان لبنان لن يستطيع ان يكون حاضرا لمناقشة اي سلام على هذه الطاولة  فيما لا يزال يتعرض يوميا لغارات اسارئيلية واعتداءات متكررة.
وذكرت المصادر ان لبنان ايضا غاب عن القمة التي دعت اليها مصر بعد اسبوع من بدء الحرب على غزة وللاسباب نفسها  علما ان لبنان كان قد انغمس في حرب الاسناد لغزة.
 
قمة بلا لبنان.. بري: الرسالة وصلت!

محليات

لبنان

الجديد

عن استهداف برج قلاوية أمس.. بيان للجيش الإسرائيلي
اعلام مصري: تعرض الوفد القطري في شرم الشيخ لحادث مروري ووقوع إصابات

فوق الجنوب.. درون إسرائيلية تنادي مهندساً (شاهد الفيديو)
12:07

فوق الجنوب.. درون إسرائيلية تنادي مهندساً (شاهد الفيديو)

افاد مراسل الجديد بان درون إسرائيلية حلقت فوق بلدة يحمر الشقيف على علو منخفض وهب تبث عبارات تحريضية وتحدد اسم منسق تجمع ابناء البلدات الجنوبية الحدودية المهندس طارق مزرعاني.

12:07

فوق الجنوب.. درون إسرائيلية تنادي مهندساً (شاهد الفيديو)

افاد مراسل الجديد بان درون إسرائيلية حلقت فوق بلدة يحمر الشقيف على علو منخفض وهب تبث عبارات تحريضية وتحدد اسم منسق تجمع ابناء البلدات الجنوبية الحدودية المهندس طارق مزرعاني.

مصادر دبلوماسية عربية للجديد: عدم توجيه الدعوة للبنان لحضور القمة يعود إلى المشكلة الأساسية القائمة بينه وبين إسرائيل ما يجعل مشاركته في مثل هذه القمة معقدة في هذا التوقيت والظروف
13:05
مصادر دبلوماسية للجديد: غياب لبنان عن قمة شرم الشيخ لا ينبغي تحميله أكثر مما يحتمل إذ لم تُوجَّه الدعوات أيضاً إلى عدد كبير من الدول بينها سوريا والعراق وعدد من الدول الخليجية
13:01
فوق الجنوب.. درون إسرائيلية تنادي مهندساً (شاهد الفيديو)
12:07
الشاعر طلال حيدر يدلي بتصريحات جريئة وقوية في حلقة جديدة من بيت الشاعر مع ميشيل تويني الآن على الجديد
11:30
رجي يعطي توجيهاته لرفع شكوى عاجلة ضد إسرائيل
10:56
مجيد أرسلان في مؤتمر حزب المحافظين البريطاني: الإقصاء يولّد التطرّف والشراكة هي الطريق إلى الاستقرار
10:30
