مصادر دبلوماسية عربية للجديد: عدم توجيه الدعوة للبنان لحضور القمة يعود إلى المشكلة الأساسية القائمة بينه وبين إسرائيل ما يجعل مشاركته في مثل هذه القمة معقدة في هذا التوقيت والظروف