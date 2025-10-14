التحديات التي تواجه الجيش على طاولة منسى ووفد بريطاني

استقبل الوطني ميشال منسى في مكتبه في اليرزة المستشار الأول لدى لشؤون الأدميرال إدوارد الغرين، والسفير في هايمش كاول ووفدًا مرافقًا.

وتم خلال اللقاء عرض المستجدات في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الوضع في ، ولا سيّما بعد توقيع وثيقة إنهاء الحرب في بالأمس.

كما جرى التطرق إلى سير العمل في تنفيذ الخطة التي وضعها لحصر السلاح بيد السلطة الشرعية ومراحل تطبيقها، إضافةً إلى عملية انتشار الجيش وفقًا للقرار ١٧٠١. وتناول البحث أيضًا التحديات التي قد تواجه المؤسسة العسكرية في ملء الفراغ الناتج عن انتهاء مهام قوات اليونيفيل البرية والبحرية في لبنان نهاية العام ٢٠٢٦.

وأكد الأدميرال الغرين مواصلة دعم بلاده في تأمين احتياجات الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة الدقيقة، لا سيّما في ما يتعلق بإنشاء أبراج ومراكز مراقبة على الحدود البرية.



واستقبل منسى وفدًا من أهالي معركة ، الذين نقلوا إليه مطالبهم بإنصاف أبنائهم ومواصلة جهود تحقيق العدالة. وأعرب الوزير منسى عن تفهمه العميق لمعاناتهم، وطمأنهم، مؤكدًا ثقته التامة بشفافية القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية والتزامها الكامل بالقانون والعدالة.



والتقى الوطني عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة البروفسور أنطونيوس أبو كسم، وجرى عرض للشؤون الأكاديمية والعلاقات بين المؤسسات التعليمية والعسكرية.