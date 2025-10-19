الأخبار
محليات
سلسلة لقاءات للرئيس عون في روما
2025-10-19 | 03:39
A-
A+
سلسلة لقاءات للرئيس عون في روما
يشارك رئيس الجمهورية العماد
جوزاف عون
والسيدة الأولى نعمت عون قبل ظهر
اليوم
في
ساحة
القديس بطرس في الفاتيكان، في احتفال إعلان قداسة الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان من الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، برئاسة البابا لاوُن الرابع عشر. وقبيل الاحتفال، التقى
الرئيس عون
في روما البطريرك
الماروني
مار بشارة بطرس الراعي
، حيث تمّ البحث في زيارة البابا المرتقبة إلى
لبنان
وفي الأوضاع العامة.
كما استقبل رئيس الجمهورية، سفير
لبنان
لدى الكرسي الرسولي فادي عساف وأركان السفارة، وسفيرة لبنان في روما كارلا جزار وأركان السفارة واطلع منهم على اوضاع السفارتين والعلاقة مع ابناء الجالية
اللبنانية
الموجودين في إيطاليا
