سلسلة لقاءات للرئيس عون في روما

يشارك رئيس الجمهورية العماد والسيدة الأولى نعمت عون قبل ظهر في القديس بطرس في الفاتيكان، في احتفال إعلان قداسة الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان من الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، برئاسة البابا لاوُن الرابع عشر. وقبيل الاحتفال، التقى في روما البطريرك ، حيث تمّ البحث في زيارة البابا المرتقبة إلى وفي الأوضاع العامة.