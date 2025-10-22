الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"انقلاب جوي مؤقت".. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

2025-10-22 | 03:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;انقلاب جوي مؤقت&quot;.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
"انقلاب جوي مؤقت".. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: كتل هوائية دافئة تسيطر تدريجيا على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتكون مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة، تستمر الكتل الدافئة حتى صباح يوم الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة فتعود ضمن معدلاتها الموسمية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول  في بيروت بين 21 و 29 درجة، في طرابلس بين 20 و 28 درجة، في زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  
مشمس اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة .
الخميس:  
قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا .
الجمعة:  
قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية.
السبت:  
قليل الغيوم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 14 الى 29 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع: جيد اجمالا .
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء:  27 درجة.
-الضغط الجوي:  764 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,50 

-ساعة غروب الشمس:  17,55

مقالات ذات صلة
"انقلاب جوي مؤقت".. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أوصل ابنه الى المدرسة قبل الغارة.. شهيد عين قانا (صورة)
من هو المستهدف في الغارة على بلدة عين قانا؟ (صورة)

اقرأ ايضا في محليات

مغارة مُهددة بالزوال.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
Play
07:07
Play

مغارة مُهددة بالزوال.. التفاصيل مع مراسلة الجديد

مغارة مُهددة بالزوال.. التفاصيل مع مراسلة الجديد

07:07

مغارة مُهددة بالزوال.. التفاصيل مع مراسلة الجديد

مغارة مُهددة بالزوال.. التفاصيل مع مراسلة الجديد

نتنياهو عن التحالف مع أميركا: وجه جديد للشرق الأوسط
07:00

نتنياهو عن التحالف مع أميركا: وجه جديد للشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن التحالف بين الجانبين "يغيّر وجه الشرق الأوسط ويوجد فرصا جديدة للسلام والأمن".

07:00

نتنياهو عن التحالف مع أميركا: وجه جديد للشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن التحالف بين الجانبين "يغيّر وجه الشرق الأوسط ويوجد فرصا جديدة للسلام والأمن".

الرئيس عون: جميع اللبنانيين خسروا
06:20

الرئيس عون: جميع اللبنانيين خسروا

لفت الرئيس جوزاف عون أمام وفد المؤتمر الوطني للأحزاب الشبابية والمنظمات الطلابية ​إلى أنه أمامنا اليوم فرص حقيقية لإعادة النهوض بلبنان ولا نريد إضاعتها والاكتفاء بالبكاء على الأطلال.

06:20

الرئيس عون: جميع اللبنانيين خسروا

لفت الرئيس جوزاف عون أمام وفد المؤتمر الوطني للأحزاب الشبابية والمنظمات الطلابية ​إلى أنه أمامنا اليوم فرص حقيقية لإعادة النهوض بلبنان ولا نريد إضاعتها والاكتفاء بالبكاء على الأطلال.

يحدث الآن

اخترنا لك
مغارة مُهددة بالزوال.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
07:07
نتنياهو عن التحالف مع أميركا: وجه جديد للشرق الأوسط
07:00
الرئيس عون: جميع اللبنانيين خسروا
06:20
الرئيس جوزاف عون أمام وفد المؤتمر الوطني للأحزاب الشبابية والمنظمات الطلابية: أمامنا اليوم فرص حقيقية لإعادة النهوض بلبنان ولا نريد إضاعتها والاكتفاء بالبكاء على الأطلال
06:08
لبنان بين التجاهل الأميركي و التهديدات الجوية.. باحث سياسي يحذر
05:24
مراسل الجديد: محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد رعاة الماشية في أطراف بلدة كفرشوبا
05:23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025