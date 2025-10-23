الأخبار
معلومات الجديد: تولى جويل ريبورن رسميًا منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بعد التصويت لصالح تعيينه من اللجنة الخارجية في مجلس الشيوخ

2025-10-23 | 07:07
معلومات الجديد: تولى جويل ريبورن رسميًا منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بعد التصويت لصالح تعيينه من اللجنة الخارجية في مجلس الشيوخ
معلومات الجديد: تولى جويل ريبورن رسميًا منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بعد التصويت لصالح تعيينه من اللجنة الخارجية في مجلس الشيوخ
معلومات الجديد: تولى جويل ريبورن رسميًا منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بعد التصويت لصالح تعيينه من اللجنة الخارجية في مجلس الشيوخ

محليات

الجديد:

ريبورن

رسميًا

مساعد

الخارجية

الأميركي

لشؤون

الشرق

الأدنى

التصويت

لصالح

تعيينه

اللجنة

الخارجية

الشيوخ

معلومات الجديد: ريبورن أصبح المشرف على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك لبنان وسوريا وإسرائيل ومصر والعراق
مراسل الجديد: ارتفاع حصيلة الغارات على البقاع الى شهيدين

معلومات الجديد: جويل ريبورن تولى رسمياً منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ليصبح بذلك المشرف الرئيسي على سياسات واشنطن تجاه لبنان وسوريا وإسرائيل ومصر والعراق
13:10
مصادر دبلوماسية للجديد: تحضيرات لعقوبات اميركية على شخصيات لبنانية ستكشل صدمة ونقطة تحول في المعطى السياسي في البلد على خلفية اتهامات بتسهيل نقل اموال لحزب الله
13:09
مصادر دبلوماسية أوروبية للجديد: لضرورة البحث عن حل سياسي للملف اللبناني لأن البديل سيكون مدمراً جداً للبنان
13:08
معلومات الجديد: التصعيد الاسرائيلي مستمر بالتصاعد عبر الغارات والاستهدافات جنوباً وبقاعاً من دون أن يتحول المشهد حالياً الى مشهد يشابه حرب تشرين
13:08
"ستشكل صدمة".. عقوبات أميركية تتحضر ضد شخصيات لبنانية
12:58
وزير الاعلام يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء
12:00
