إجتماع عون وسلام قبيل الجلسة الوزارية.. ماذا دار بينهما؟ (الجمهورية)

أشارت مصادر مواكبة لـ "الجمهورية"، إلى الاجتماع الذي عُقد بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة أمس، والمواضيع التي نوقشت خلاله، وأبرزها المقاربة التي يجب على الرسمي أن يعتمدها في مواجهة مأزق الضغط الديبلوماسي والاقتصادي الأميركي المتزايد، والتصعيد العدواني الذي اتسعت رقعته في شكل مثير للقلق في الأيام ، وشملت أمس مناطق بعيدة جداً من الحدود مع .