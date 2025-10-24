ترويج مخدرات في منطقة لبنانية.. وقوى الأمن توقف الفاعلين

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في لمكافحة جميع أنواع الجرائم، لا سيّما ترويج المخدّرات في مختلف المناطق ، توافرت معلومات لدى مكتب والجرائم الهامة في وجبل – وحدة ، بتاريخ 14-10-2025، عن قيام أحد الأشخاص بترويج هذه المواد في الشويفات- مفرق التيرو

بنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى الدوريّات من رصده على متن درّاجة آليّة في المحلّة المذكورة

على الفور، تم توقيف المروّج الذي تبيّن أنه يُدعى:

أ. ع. (مواليد عام 1998، لبناني) بحسب أقواله

بتفتيشه، عُثر بحوزته على حقيبة خصرٍ تحتوي ما يلي:

/55/ ظرفًا بلاستيكيًّا صغيرًا بداخلها ورقة بيضاء منها: نت وعادي واكسترا، وباز عادي وأجنبي

/3/ مظاريف تحتوي مادة حشيشة الكيف

ظرف يحتوي على مادة الماريجوانا

هاتفين خلويّين

وفي سياق متّصل، بتاريخ 16-10-2025، أوقفت دوريّة من المكتب عينه في الشويفات بالقرب من “سبوت مول” كلًّا من:

ق. م. (مواليد عام 2007، سوري) حسب أقواله

ح. ح. (مواليد عام 2004، سوري) حسب أقواله

أثناء ترويجهما للمخدّرات في المحلّة المذكور، على متن درّاجة آليّة

بتفتيشهما والدرّاجة، عُثر على /26/ ظرفًا بلاستيكيًّا صغيرًا يحتوي على مواد مخدّرة مدوّن عليها نات اكسترا وعادي وباز اكسترا، وأجنبي اكسترا ،مبلغ /2075/ دولارًا أميركيًّا، وهاتفين خلويّين

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وتمّ حجز الدرّاجتين عدليًّا، بناء على إشارة المختصّ".