غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البياض قضاء صور

مصادر سياسية للجديد: موقف بري يرتكز إلى 3 ثوابت إجراء الاستحقاق الانتخابي والالتزام بتاريخه في أيار المقبل وفقاً للقانون النافذ

مصادر سياسية للجديد: ورشة عمل موسّعة في القصر الجمهوري ومروحة اتصالات ومراجعات وطروحات لدراسة مجموعة من الأفكار حول صيغة التفاوض وإطارِه اللبناني

مصادر دبلوماسية للجديد: مصر لطالما كانت متمايزة في مواقفها تجاه الملف اللبناني وحافظت على تواصل دائم مع كل الأطراف وضمناً حزب الله