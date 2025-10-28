الأخبار
16:25
لبنان والفرصة الاخيرة! (فيديو)
11:12
حيتان تُغرق قارباً! (فيديو)
2025-10-27
هبوط أسعار الذهب!
2025-10-27
النيابة بـ5 ملايين دولار؟
2025-10-26
مقتل مواطن برصاص مسلحين فلسطينيين في مخيم شاتيلا (شاهد الفيديو)
محليات
كلمة رئيس الجمهورية خلال مؤتمر التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب
2025-10-28 | 04:53
A-
A+
كلمة رئيس الجمهورية خلال مؤتمر التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب
مكتب مكافحة الإرهاب ينفّذ سلسلة توقيفات
وزير الداخلية من مقر شعبة المعلومات: بمجال مكافحة الارهاب وتحت إطار العمل الاستباقي تم توقيف أشخاص ومجموعات صغيرة يتواصلون للذهاب نحو الفكر المتطرف والارهابي
الرئيس جوزاف عون: الجيش والقوى الأمنية يعملان بتنسيق كامل وتعاون مطلق ويكافحان الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات ويؤدّيان المهام الأمنية الموكلة إليهما بكل التزام ومسؤولية
كلمة رئيس الجمهورية خلال مؤتمر التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب
محليات
رئيس الجمهورية
جوزاف عون
مراسل الجديد: أورتاغوس بدأت جولتها بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الساعة 9:30 صباحاً
مراسل الجديد: وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى مجلس النواب
07:08
مراسل الجديد: الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس غادرت القصر الجمهوري من دون الادلاء بأي تصريح
07:08
مراسل الجديد: الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس غادرت القصر الجمهوري من دون الادلاء بأي تصريح
07:00
معلومات الجديد: اورتاغوس تحمل رسالة من إسرائيل بوجوب ضبط الحدود الشرقية كاملةً خصوصاً بعد الكلام عن وصول أموال وأسلحة إلى حزب الله
07:00
معلومات الجديد: اورتاغوس تحمل رسالة من إسرائيل بوجوب ضبط الحدود الشرقية كاملةً خصوصاً بعد الكلام عن وصول أموال وأسلحة إلى حزب الله
06:45
معلومات الجديد: في مسألة التفاوض المباشر مع اسرائيل تناقش أورتاغوس العودة إلى اللجان المشتركة بين البلدين على ألا تنحصر بالعسكريين والتقنيين بل ينضم إليها مدنيون
06:45
معلومات الجديد: في مسألة التفاوض المباشر مع اسرائيل تناقش أورتاغوس العودة إلى اللجان المشتركة بين البلدين على ألا تنحصر بالعسكريين والتقنيين بل ينضم إليها مدنيون
محليات
07:08
مراسل الجديد: الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس غادرت القصر الجمهوري من دون الادلاء بأي تصريح
فن
07:01
مونيكا بيلوتشي تشارك صورة برفقة نجم عربي شهير.. والسبب؟
خاص الجديد
07:00
معلومات الجديد: اورتاغوس تحمل رسالة من إسرائيل بوجوب ضبط الحدود الشرقية كاملةً خصوصاً بعد الكلام عن وصول أموال وأسلحة إلى حزب الله
مراسل الجديد: الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس غادرت القصر الجمهوري من دون الادلاء بأي تصريح
07:08
معلومات الجديد: اورتاغوس تحمل رسالة من إسرائيل بوجوب ضبط الحدود الشرقية كاملةً خصوصاً بعد الكلام عن وصول أموال وأسلحة إلى حزب الله
07:00
معلومات الجديد: في مسألة التفاوض المباشر مع اسرائيل تناقش أورتاغوس العودة إلى اللجان المشتركة بين البلدين على ألا تنحصر بالعسكريين والتقنيين بل ينضم إليها مدنيون
06:45
ضو: طالبنا بتطبيق النظام بعكس محاولة بري لنسفه
06:39
النائب قاسم هاشم: استمرار نهج التعطيل ليس في مصلحة البلد
06:07
مراسل الجديد: وصول الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس إلى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون
06:04
12:20
مذكرة بإقفال المراكز والمؤسسات العامة
05:45
في شاتيلا مجدداً.. جريمة مروعة (فيديو)
2025-10-11
زيارة "وزارية" للجريحة أماني بزي
2025-09-27
من أمام المرقد.. إحياء ذكرى نصرالله
2025-08-27
ابنة باسل خياط تلفت الأنظار بملامحها الجميلة خلال الاحتفال بعيد ميلادها
2023-05-16
15:46
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
08:05
"ايليو" ضحية سلاح المخيمات.. هكذا قُتل في شاتيلا
2025-10-26
جبران باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي
2025-10-26
مقدمة النشرة المسائية 26-10-2025
2025-10-26
جيني إسبر تقبل تحدي أسئلة الجمهور الجريئة وتدافع عن ابنتها بشراسة
2025-10-26
ريما كركي تواجه مؤثّري السوشال ميديا بأسئلة صادمة تكشف أسرار الشهرة
خاص الجديد
12:52
رسالة.. لـ "حزب الله" ولبنان!
خاص الجديد
12:52
رسالة.. لـ "حزب الله" ولبنان!
محليات
07:56
وفد من "الثنائي" في بعبدا.. ماذا دار في اللقاء مع الرئيس عون؟
محليات
07:56
وفد من "الثنائي" في بعبدا.. ماذا دار في اللقاء مع الرئيس عون؟
محليات
09:49
جعجع عن بري: كيف يسمح لنفسه؟!
محليات
09:49
جعجع عن بري: كيف يسمح لنفسه؟!
محليات
08:40
مجلس النواب هو من يقرر.. موقف جديد للرئيس عون
محليات
08:40
مجلس النواب هو من يقرر.. موقف جديد للرئيس عون
محليات
12:20
مذكرة بإقفال المراكز والمؤسسات العامة
محليات
12:20
مذكرة بإقفال المراكز والمؤسسات العامة
محليات
09:19
في طرابلس.. انهيار حائط في ورشة وإصابات! (صورة)
محليات
09:19
في طرابلس.. انهيار حائط في ورشة وإصابات! (صورة)
