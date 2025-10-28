ماذا بحث بري مع أورتاغوس والموفد المصري؟

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والوفد المرافق بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان حيث تناول اللقاء عرضاً للأوضاع العامة والتطورات الميدانية المتصلة بالخروقات والإعتداءات اليومية على ،إضافة الى عمل اللجنة الفنية الخماسية لمراقبة وقف النار (الميكانيزم) وتفعيل دورها.





كما تابع بري تطورات الاوضاع العامة في والمنطقة خلال إستقباله رئيس الاستخبارات العامة اللواء حسن رشاد والوفد المرافق بحضور للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في العميد الركن طوني قهوجي.



كما إستقبل بري أيضاً الدكتور راكان ناصر الدين حيث جرى بحث للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بالقطاع الصحي والاستشفائي وأوضاع المستشفيات الحكومية وبرامج عمل الوزارة.



على صعيد آخر أبرق بري لرئيس مجلس الشورى القطري السيد حسن بن عبد الغانم مهنئا بانتخابه رئيساً لمجلس الشورى في قطر.



وجاء في نص البرقية: يسعدني بإسمي وبإسم المجلس النيابي أن أتقدم من سيادتكم بخالص التهنئة على التزكية التي منحكم إياها السادة أعضاء مجلس الشورى القطري لموقع رئاسة المجلس متمنيا لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم، مجددين إستعدادنا للعمل سوياً من أجل تعزيز وتطوير صيغ التعاون بين مجلسينا في شتى المجالات والمنتديات البرلمانية لاسيما في المجال التشريعي بما يعزز علاقات الاخوة والتعاون بين بلدينا وشعبيا في التقدم والإستقرار والإزدهار.