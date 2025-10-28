ماذا بحث بري مع أورتاغوس والموفد المصري؟

كما تابع بري تطورات الاوضاع العامة في لبنان
والمنطقة خلال إستقباله رئيس الاستخبارات المصرية
العامة اللواء حسن رشاد والوفد المرافق بحضور المدير العام
للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش اللبناني
العميد الركن طوني قهوجي.
كما إستقبل بري أيضاً وزير الصحة
الدكتور راكان ناصر الدين حيث جرى بحث للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بالقطاع الصحي والاستشفائي وأوضاع المستشفيات الحكومية وبرامج عمل الوزارة.
على صعيد آخر أبرق بري لرئيس مجلس الشورى القطري السيد حسن بن عبد الله
الغانم مهنئا بانتخابه رئيساً لمجلس الشورى في قطر.
وجاء في نص البرقية: يسعدني بإسمي وبإسم المجلس النيابي أن أتقدم من سيادتكم بخالص التهنئة على التزكية التي منحكم إياها السادة أعضاء مجلس الشورى القطري لموقع رئاسة المجلس متمنيا لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم، مجددين إستعدادنا للعمل سوياً من أجل تعزيز وتطوير صيغ التعاون بين مجلسينا في شتى المجالات والمنتديات البرلمانية لاسيما في المجال التشريعي بما يعزز علاقات الاخوة والتعاون بين بلدينا وشعبيا في التقدم والإستقرار والإزدهار.