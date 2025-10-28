الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

ماذا بحث بري مع أورتاغوس والموفد المصري؟

2025-10-28 | 09:39
ماذا بحث بري مع أورتاغوس والموفد المصري؟
ماذا بحث بري مع أورتاغوس والموفد المصري؟

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والوفد المرافق بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان حيث تناول اللقاء عرضاً للأوضاع العامة والتطورات الميدانية المتصلة بالخروقات والإعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان ،إضافة الى عمل اللجنة الفنية الخماسية لمراقبة وقف النار (الميكانيزم) وتفعيل دورها.

كما تابع بري تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة خلال إستقباله رئيس الاستخبارات المصرية العامة اللواء حسن رشاد والوفد المرافق بحضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي.

كما إستقبل بري أيضاً وزير الصحة الدكتور راكان ناصر الدين حيث جرى بحث للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بالقطاع الصحي والاستشفائي وأوضاع المستشفيات الحكومية وبرامج عمل الوزارة.

على صعيد آخر أبرق بري لرئيس مجلس الشورى القطري السيد حسن بن عبد الله الغانم مهنئا بانتخابه رئيساً لمجلس الشورى في قطر.

وجاء في نص البرقية: يسعدني بإسمي وبإسم المجلس النيابي أن أتقدم من سيادتكم بخالص التهنئة على التزكية التي منحكم إياها السادة أعضاء مجلس الشورى القطري لموقع رئاسة المجلس متمنيا لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم، مجددين إستعدادنا للعمل سوياً من أجل تعزيز وتطوير صيغ التعاون بين مجلسينا في شتى المجالات والمنتديات البرلمانية لاسيما في المجال التشريعي بما يعزز علاقات الاخوة والتعاون بين بلدينا وشعبيا في التقدم والإستقرار والإزدهار.
 
 
 
 
في هذا المشهد عنوانان اساسيان، العنوان الاول الرسالة التي حملتها مورغان اورتاغس، والعنوان الثاني الرسالة المصرية التي حملها مدير الاستخبارات المصري حسن رشاد.

في هذا المشهد عنوانان اساسيان، العنوان الاول الرسالة التي حملتها مورغان اورتاغس، والعنوان الثاني الرسالة المصرية التي حملها مدير الاستخبارات المصري حسن رشاد.

مصادر دبلوماسية للجديد: مصر ترى أن لبنان يجب أن يضع مطالبه على طاولة عربية دولية دون ربطها بالمفاوضات الايرانية الاميركية أو انتظار نتائجها
14:12
مصادر دبلوماسية للجديد: القاهرة متفهمة للخصوصية اللبنانية والدور الشيعي في المعادلة الوطنية والاقليمية لكنها ترى أن الوقت حان للخروج من حالة المراوحة
14:12
مصادر مطلعة على لقاء عون – رشاد: اقتراح مصري بمساعدة لبنان بالتوصل إلى اتفاق كاتفاق غزة مع الإشارة بضرورة مضي لبنان بالتفاوض لأنه الخيار الحتمي
14:12
مصادر مطلعة على لقاء عون – رشاد: مصر تدعم وقف عون في التعامل مع المطالب الاسرائيلية ورئيس الجمهورية يرحب بمساعدة مصر له بالتفاوض مع اسرائيل
14:11
معلومات الجديد: مدير المخابرات المصرية حسن رشاد عقد لقاءً ثنائياً مع الرئيس عون
14:11
