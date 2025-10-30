بعد جريمة بليدا.. الرئيس عون لقائد الجيش: للتصدي لأي توغل اسرائيلي!

واعتبر ان هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الاسرائيلية العدوانية، اتى بعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يفترض إلا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على اسرائيل ودفعها إلى مندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة .على صعيد آخر ، اطلع الرئيس عون من العماد هيكل على نتائج التحقيقات الجارية في مقتل الشاب ايليو ابو حنا برصاص مسلحين في مخيم شاتيلا، لاسيما بعد تسليم 6 من المتهمين بالاشتراك في إطلاق النار.وشدد الرئيس عون على ضرورة المضي في التحقيقات لجلاء حقيقة ما حصل، بالتزامن مع تشدد القوى الامنية في منع المظاهر المسلحة وملاحقة المرتكبين والمتورطين.