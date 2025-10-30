عاجل
السلاح الفلسطيني.. اين اصبح التسليم؟ - التفاصيل في النشرة
السلاح الفلسطيني.. اين اصبح التسليم؟ - التفاصيل في النشرة
مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة لـ"سكاي نيوز عربية": لبنان أضاع فرصة الحل وجهود انتشاله من الانهيار بحوافز سياسية واقتصادية باتت أمام حائط مسدود
مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة لـ"سكاي نيوز عربية": لبنان أضاع فرصة الحل وجهود انتشاله من الانهيار بحوافز سياسية واقتصادية باتت أمام حائط مسدود
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
06:48
الشرع يتجوّل.. فنجان قهوة وتحايا! (فيديو)
02:41
بالنيران.. اسرائيل داخل مركز بلدية بليدا (فيديو)
2025-10-29
بيروت تستضيف للمرة الأولى ملتقى الإعلام العربي.. ومراسلة الجديد تنقل الصورة
2025-10-29
انتهت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-10-29
بعد جريمة قتل ايليو.. الحجار: الدولة جدّية
محليات
الوكالة الوطنية: غارة اسرائيلية استهدفت منزل راعٍ في بلدة شبعا
2025-10-30 | 10:09
A-
A+
الوكالة الوطنية: غارة اسرائيلية استهدفت منزل راعٍ في بلدة شبعا
مقالات ذات صلة
الوكالة الوطنية: غارة إسرائيلية قرب الجامع في شبعا ولا اصابات
الوكالة الوطنية: مسيرة إسرائيلية استهدفت بعيد منتصف الليل منزلاً في بلدة عيتا الشعب
الوكالة الوطنية: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد رعاة الماشية في خراج بلدة شبعا دون وقوع إصابات بشرية
الوكالة الوطنية: غارة اسرائيلية استهدفت منزل راعٍ في بلدة شبعا
محليات
الوطنية:
اسرائيلية
استهدفت
العودة الى الأعلى
الأموال المحوّلة إلى الخارج.. في طريقها إلى لبنان (النهار)
بمثل اليوم نفسه.. الشرع ولد في الرياض وعاد إليها (شاهد الفيديو)
اقرأ ايضا في محليات
13:08
السلاح الفلسطيني.. اين اصبح التسليم؟ - التفاصيل في النشرة
13:08
السلاح الفلسطيني.. اين اصبح التسليم؟ - التفاصيل في النشرة
13:08
مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة لـ"سكاي نيوز عربية": لبنان أضاع فرصة الحل وجهود انتشاله من الانهيار بحوافز سياسية واقتصادية باتت أمام حائط مسدود
13:08
مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة لـ"سكاي نيوز عربية": لبنان أضاع فرصة الحل وجهود انتشاله من الانهيار بحوافز سياسية واقتصادية باتت أمام حائط مسدود
12:53
الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية ألقت قنابل حارقة في المحمودية أدت الى اندلاع حريق
12:53
الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية ألقت قنابل حارقة في المحمودية أدت الى اندلاع حريق
يحدث الآن
خاص الجديد
13:08
السلاح الفلسطيني.. اين اصبح التسليم؟ - التفاصيل في النشرة
محليات
13:08
مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة لـ"سكاي نيوز عربية": لبنان أضاع فرصة الحل وجهود انتشاله من الانهيار بحوافز سياسية واقتصادية باتت أمام حائط مسدود
محليات
12:53
الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية ألقت قنابل حارقة في المحمودية أدت الى اندلاع حريق
اخترنا لك
السلاح الفلسطيني.. اين اصبح التسليم؟ - التفاصيل في النشرة
13:08
مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة لـ"سكاي نيوز عربية": لبنان أضاع فرصة الحل وجهود انتشاله من الانهيار بحوافز سياسية واقتصادية باتت أمام حائط مسدود
13:08
الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية ألقت قنابل حارقة في المحمودية أدت الى اندلاع حريق
12:53
صيغة جديدة ومخرج للبنان.. التفاصيل في المشهد السياسي
12:52
"مياه الدولة" للبيع.. فمن يشتري؟
12:42
ادارة كهرباء لبنان تترنح.. تابعوا النشرة المسائية
12:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
10:46
عن الهجمة "القواتية" على بري وتوغّل بليدا.. بيان لكتلة الوفاء للمقاومة
2025-10-28
معلومات الجديد: لقاءات أورتاغوس مع الرؤساء الثلاثة كانت ايجابية وزبدة هذه الزيارة كانت بطلب اسرائيل التفاوض المباشر مع لبنان
2025-09-29
معلومات الجديد: تقليد قائد الجيش الوسام هو تقليد ثابت وكان مقرراً قبل سفر الرئيس الى نيويورك
2025-10-27
ترامب: لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم!
2025-07-06
نجم ليفربول تغيّب عن جنازة زميله.. وظهر "راقصاً"! (فيديو)
2025-10-26
النائب سجيع عطية لـ "الجديد": لم يعد هناك فرق بين التفاوض المباشر وغير المباشر والموضوع الأساسي لم يعد حول السلاح فقط وإسرائيل تريد إستسلام لبنان
بالفيديو
بالفيديو
14:05
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025
2025-10-28
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2025
2025-10-28
مدير الاستخبارات المصري في بيروت.. وفي جعبته رسالة للرؤساء الثلاثة!
2025-10-28
إليسا تحتفل بعيد ميلادها في بيروت وسط نجوم مصر ولبنان
2025-10-27
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
2025-10-27
"ايليو" ضحية سلاح المخيمات.. هكذا قُتل في شاتيلا
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
06:12
عن توغل واغتيال بليدا.. بيان لـ "حزب الله"!
محليات
06:12
عن توغل واغتيال بليدا.. بيان لـ "حزب الله"!
محليات
10:46
عن الهجمة "القواتية" على بري وتوغّل بليدا.. بيان لكتلة الوفاء للمقاومة
محليات
10:46
عن الهجمة "القواتية" على بري وتوغّل بليدا.. بيان لكتلة الوفاء للمقاومة
محليات
05:11
تفاصيل ما حصل في بليدا فجراً.. بيان للجيش
محليات
05:11
تفاصيل ما حصل في بليدا فجراً.. بيان للجيش
محليات
01:55
برّاك: التقارير لا تُشجّع.. ولبنان المسؤول! (الأخبار)
محليات
01:55
برّاك: التقارير لا تُشجّع.. ولبنان المسؤول! (الأخبار)
محليات
01:33
الأموال المحوّلة إلى الخارج.. في طريقها إلى لبنان (النهار)
محليات
01:33
الأموال المحوّلة إلى الخارج.. في طريقها إلى لبنان (النهار)
محليات
03:33
عن اغتيال بليدا.. الرئيس سلام يُعلّق
محليات
03:33
عن اغتيال بليدا.. الرئيس سلام يُعلّق
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025