وزارة الصحة: إصابة 4 مواطنون بجروح أثر الغارة الإسرائيلية على بلدة حاروف قضاء النبطية
وزارة الصحة: إصابة 4 مواطنون بجروح أثر الغارة الإسرائيلية على بلدة حاروف قضاء النبطية
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عن جريمة بليدا.. بيان لليونيفيل
2025-10-30 | 11:20
عن جريمة بليدا.. بيان لليونيفيل
أصدرت قوات اليونيفيل، بياناً، جاء فيه:
تعرب اليونيفيل عن قلقها العميق إزاء التوغل
الإسرائيلي
المسلح في بليدا فجر
اليوم
.
يمثّل هذا العمل الإسرائيلي شمال الخط الأزرق انتهاكاً صارخاً لقرار
مجلس الأمن الدولي
1701 ولسيادة
لبنان
.
تجدد اليونيفيل دعوتها لجميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية، وتلفت إلى أن بسط
سلطة الدولة
من خلال مؤسساتها هو جوهر القرار 1701.
في هذا الوقت، تبقى اليونيفيل على تواصل مع
القوات
المسلحة
اللبنانية
بشأن الحادث.
وزير الداخلية عن اغتيال بليدا: جريمة بشعة!
تفاصيل ما حصل في بليدا فجراً.. بيان للجيش
بعد جريمة بليدا.. الرئيس عون لقائد الجيش: للتصدي لأي توغل اسرائيلي!
الأموال المحوّلة إلى الخارج.. في طريقها إلى لبنان (النهار)
بمثل اليوم نفسه.. الشرع ولد في الرياض وعاد إليها (شاهد الفيديو)
وزارة الصحة: إصابة 4 مواطنون بجروح أثر الغارة الإسرائيلية على بلدة حاروف قضاء النبطية
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها في لبنان
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يجري مشاورات بمشاركة كاتس بشأن محاولات حزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية
وزارة الصحة: إصابة 4 مواطنون بجروح أثر الغارة الإسرائيلية على بلدة حاروف قضاء النبطية
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها في لبنان
مقدمة النشرة المسائية 30-10-2025
مصادر دبلوماسية للجديد: اورتاغس حرِصت على ايصال رسالتها بأنه على لبنان حصر السلاح ليس فقط جنوب الليطاني بل في كل لبنان مع نهاية العام على ان يكمل الجيش تنفيذ خطته
14:03
معلومات الجديد: بعبدا وعين التينة والسراي تدرك ان لبنان امام مفترق صعب وخطير
14:03
مصادر مقربة من بعبدا للجديد: الاعتداء الاسرائيلي وسيلة ضغط اضافية تمارسها تل أبيب لموافقة لبنان على التفاوض المباشر وحصر السلاح بيد الدولة على كل أراضيها وانتقال الحزب الى العمل السياسي
14:03
تفاصيل ما حصل في بليدا فجراً.. بيان للجيش
2025-08-25
15 فيديو جنسي لـ هدير عبد الرازق بعد فضيحتها مع محمد اوتاكا
2025-10-20
ما وراء رسائل براك... وهل اقترب السيناريو الأخطر؟
2025-09-28
السفيرة الأميركية تودع لبنان: “قريب إلى قلبي”
2025-07-01
نواب لبنان: بين البرونزاج والتشريع (تقرير إخباري)
2025-09-28
توتر في استديو "وهلق شو".. والسبب: سلاح حزب الله! (فيديو)
عن توغل واغتيال بليدا.. بيان لـ "حزب الله"!
عن توغل واغتيال بليدا.. بيان لـ "حزب الله"!
عن الهجمة "القواتية" على بري وتوغّل بليدا.. بيان لكتلة الوفاء للمقاومة
عن الهجمة "القواتية" على بري وتوغّل بليدا.. بيان لكتلة الوفاء للمقاومة
تفاصيل ما حصل في بليدا فجراً.. بيان للجيش
تفاصيل ما حصل في بليدا فجراً.. بيان للجيش
برّاك: التقارير لا تُشجّع.. ولبنان المسؤول! (الأخبار)
برّاك: التقارير لا تُشجّع.. ولبنان المسؤول! (الأخبار)
الأموال المحوّلة إلى الخارج.. في طريقها إلى لبنان (النهار)
الأموال المحوّلة إلى الخارج.. في طريقها إلى لبنان (النهار)
عن اغتيال بليدا.. الرئيس سلام يُعلّق
عن اغتيال بليدا.. الرئيس سلام يُعلّق
