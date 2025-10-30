عن جريمة بليدا.. بيان لليونيفيل

أصدرت قوات اليونيفيل، بياناً، جاء فيه:

تعرب اليونيفيل عن قلقها العميق إزاء التوغل المسلح في بليدا فجر .



يمثّل هذا العمل الإسرائيلي شمال الخط الأزرق انتهاكاً صارخاً لقرار 1701 ولسيادة .



تجدد اليونيفيل دعوتها لجميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية، وتلفت إلى أن بسط من خلال مؤسساتها هو جوهر القرار 1701.



في هذا الوقت، تبقى اليونيفيل على تواصل مع المسلحة بشأن الحادث.