وزارة الصحة: إصابة 4 مواطنون بجروح أثر الغارة الإسرائيلية على بلدة حاروف قضاء النبطية
وزارة الصحة: إصابة 4 مواطنون بجروح أثر الغارة الإسرائيلية على بلدة حاروف قضاء النبطية
06:48
الشرع يتجوّل.. فنجان قهوة وتحايا! (فيديو)
02:41
بالنيران.. اسرائيل داخل مركز بلدية بليدا (فيديو)
2025-10-29
بيروت تستضيف للمرة الأولى ملتقى الإعلام العربي.. ومراسلة الجديد تنقل الصورة
2025-10-29
انتهت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-10-29
بعد جريمة قتل ايليو.. الحجار: الدولة جدّية
محليات
مراسل الجديد: بدء الجيش اللبناني بإجراء تحصينات وسد المعابر التي عبرت منها اليات العدو فجرا باتجاه بلدة بليدا مع إمكانية إستحداث بعض المواقع العسكرية الحدودية
2025-10-30 | 12:09
2025-10-30 | 12:09
A-
A+
مراسل الجديد: بدء الجيش اللبناني بإجراء تحصينات وسد المعابر التي عبرت منها اليات العدو فجرا باتجاه بلدة بليدا مع إمكانية إستحداث بعض المواقع العسكرية الحدودية
مراسلة الجديد: آليات عسكرية للجيش اللبناني تدخل مخيم برج البراجنة مع بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني
مراسلة الجديد: بدء دخول اليات الجيش اللبناني الى مخيم برج البراجنة تمهيدا لعملية تسليم السلاح الفلسطيني
تفاصيل ما حصل في بليدا فجراً.. بيان للجيش
مراسل الجديد: بدء الجيش اللبناني بإجراء تحصينات وسد المعابر التي عبرت منها اليات العدو فجرا باتجاه بلدة بليدا مع إمكانية إستحداث بعض المواقع العسكرية الحدودية
محليات
الجديد:
الجيش
اللبناني
بإجراء
تحصينات
المعابر
اليات
العدو
باتجاه
بليدا
إمكانية
إستحداث
المواقع
العسكرية
الحدودية
16:31
وزارة الصحة: إصابة 4 مواطنون بجروح أثر الغارة الإسرائيلية على بلدة حاروف قضاء النبطية
16:31
وزارة الصحة: إصابة 4 مواطنون بجروح أثر الغارة الإسرائيلية على بلدة حاروف قضاء النبطية
16:05
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها في لبنان
16:05
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها في لبنان
14:45
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يجري مشاورات بمشاركة كاتس بشأن محاولات حزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية
14:45
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يجري مشاورات بمشاركة كاتس بشأن محاولات حزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية
محليات
16:31
وزارة الصحة: إصابة 4 مواطنون بجروح أثر الغارة الإسرائيلية على بلدة حاروف قضاء النبطية
محليات
16:05
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها في لبنان
مقدمة النشرة المسائية
15:57
مقدمة النشرة المسائية 30-10-2025
وزارة الصحة: إصابة 4 مواطنون بجروح أثر الغارة الإسرائيلية على بلدة حاروف قضاء النبطية
16:31
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها في لبنان
16:05
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يجري مشاورات بمشاركة كاتس بشأن محاولات حزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية
14:45
مصادر دبلوماسية للجديد: اورتاغس حرِصت على ايصال رسالتها بأنه على لبنان حصر السلاح ليس فقط جنوب الليطاني بل في كل لبنان مع نهاية العام على ان يكمل الجيش تنفيذ خطته
14:03
معلومات الجديد: بعبدا وعين التينة والسراي تدرك ان لبنان امام مفترق صعب وخطير
14:03
مصادر مقربة من بعبدا للجديد: الاعتداء الاسرائيلي وسيلة ضغط اضافية تمارسها تل أبيب لموافقة لبنان على التفاوض المباشر وحصر السلاح بيد الدولة على كل أراضيها وانتقال الحزب الى العمل السياسي
14:03
2025-07-20
الرئاسة السورية: الشرع يتسلم التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل مارس الماضي
2025-08-03
انفصال فرح الهادي و عقيل الرئيسي يثير تساؤلات الجمهور
2025-10-28
لبنان يفاوض اسرائيل.. برعاية مصرية؟
2025-09-25
لحظة إضاءة صخرة الروشة بصورة نصرالله وصفي الدين (فيديو)
12:09
مراسل الجديد: بدء الجيش اللبناني بإجراء تحصينات وسد المعابر التي عبرت منها اليات العدو فجرا باتجاه بلدة بليدا مع إمكانية إستحداث بعض المواقع العسكرية الحدودية
2025-09-18
مصادر دبلوماسية للجديد: واشنطن والرياض تعتبران أن الإصلاحات الكاملة ليست الإقتصادية فقط بل الأمنية التي تهدف إلى حصر السلاح وإلى حين تحقيق ذلك لبنان لن يحصل على أي دعم
15:57
مقدمة النشرة المسائية 30-10-2025
2025-10-29
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025
2025-10-28
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2025
2025-10-28
مدير الاستخبارات المصري في بيروت.. وفي جعبته رسالة للرؤساء الثلاثة!
2025-10-28
إليسا تحتفل بعيد ميلادها في بيروت وسط نجوم مصر ولبنان
2025-10-27
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
محليات
06:12
عن توغل واغتيال بليدا.. بيان لـ "حزب الله"!
محليات
06:12
عن توغل واغتيال بليدا.. بيان لـ "حزب الله"!
محليات
10:46
عن الهجمة "القواتية" على بري وتوغّل بليدا.. بيان لكتلة الوفاء للمقاومة
محليات
10:46
عن الهجمة "القواتية" على بري وتوغّل بليدا.. بيان لكتلة الوفاء للمقاومة
محليات
05:11
تفاصيل ما حصل في بليدا فجراً.. بيان للجيش
محليات
05:11
تفاصيل ما حصل في بليدا فجراً.. بيان للجيش
محليات
01:55
برّاك: التقارير لا تُشجّع.. ولبنان المسؤول! (الأخبار)
محليات
01:55
برّاك: التقارير لا تُشجّع.. ولبنان المسؤول! (الأخبار)
محليات
01:33
الأموال المحوّلة إلى الخارج.. في طريقها إلى لبنان (النهار)
محليات
01:33
الأموال المحوّلة إلى الخارج.. في طريقها إلى لبنان (النهار)
محليات
03:33
عن اغتيال بليدا.. الرئيس سلام يُعلّق
محليات
03:33
عن اغتيال بليدا.. الرئيس سلام يُعلّق
