الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

وزير الدفاع يوقّع اتفاقية تعاون دفاعي مع نظيره الهولندي

2025-11-04 | 08:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزير الدفاع يوقّع اتفاقية تعاون دفاعي مع نظيره الهولندي
وزير الدفاع يوقّع اتفاقية تعاون دفاعي مع نظيره الهولندي

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز ووفدًا مرافقًا، بحضور السفير الهولندي في لبنان فرانك مولن.


تم خلال اللقاء توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين الوزارتين، وألقى اللواء منسى كلمة رحّب فيها بالوزير الضيف والوفد المرافق، مشيدًا بعمق الصداقة والشراكة التي تجمع لبنان وهولندا، وبالدعم الذي قدّمته المملكة للبنان في المجالات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية. وأكد أنه كان لهولندا دورًا بارزًا ضمن قوات اليونيفيل بين عامي 1979 و1985، حيث قدّمت تسعة شهداء من جنودها في سبيل السلام، كما ثمّن مشاركتها ضمن فريق المراقبين الدوليين، ومساهمتها في إنشاء مديرية التعاون العسكري - المدني، ودعمها المتواصل للجيش اللبناني في تطوير قدراته، وفي مجال البنى التحتية، نزع الألغام، الطبابة، وضبط الحدود. كما عبّر وزير الدفاع الوطني عن تقديره لوقوف هولندا إلى جانب لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، مستذكرًا الشهيدة السيدة هيدويغ والتمنس-موليير، عقيلة السفير الهولندي السابق، التي استشهدت في الانفجارالمذكور.
من جهته، أكّد الوزير بريكلمانز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين هولندا ولبنان، وحرص بلاده على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، مشدّدًا على التزام هولندا بمواصلة دعم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني والجيش اللبناني، تقديرًا لدوره الوطني في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولتعاونه المثمر مع قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب.
مقالات ذات صلة
وزير الدفاع يوقّع اتفاقية تعاون دفاعي مع نظيره الهولندي

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تحوّل مرتقب مع زيارة وزير خارجية مؤثر إلى بيروت
حفلة داخل مغارة جعيتا.. وردود فعل غاضبة

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
مجلس الوزراء يجتمع الخميس.. اليكم جدول الأعمال
11:04
معلومات الجديد: الشركة التي تدير الملف التقني لمغارة جعيتا تستنكر إقامة زفاف داخلها وتعتبر ما حصل تجاوزاً من قبل البلدية
10:53
رئيس الجمهورية جوزاف عون يبحث مع وزير المال ياسين جابر زيارة وفد من البنك الدولي قريباً
10:44
الجمارك تضبط أحذية مهربة (شاهد الفيديو)
10:37
عن مغارة جعيتا.. رئيس الحكومة يعلق: "غير مقبول"
10:21
التوك توك ممنوع في جبيل
09:53
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025