وزير الدفاع يوقّع اتفاقية تعاون دفاعي مع نظيره الهولندي

استقبل الوطني ميشال منسى في مكتبه في اليرزة وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز ووفدًا مرافقًا، بحضور الهولندي في فرانك مولن.



تم خلال اللقاء توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين الوزارتين، وألقى منسى رحّب فيها بالوزير الضيف والوفد المرافق، مشيدًا بعمق الصداقة والشراكة التي تجمع وهولندا، وبالدعم الذي قدّمته للبنان في المجالات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية. وأكد أنه كان لهولندا دورًا بارزًا ضمن قوات اليونيفيل بين عامي 1979 و1985، حيث قدّمت تسعة من جنودها في سبيل السلام، كما ثمّن مشاركتها ضمن فريق المراقبين الدوليين، ومساهمتها في إنشاء مديرية التعاون العسكري - المدني، ودعمها المتواصل للجيش اللبناني في تطوير قدراته، وفي مجال البنى التحتية، نزع الألغام، الطبابة، وضبط الحدود. كما عبّر الوطني عن تقديره لوقوف هولندا إلى جانب لبنان بعد انفجار مرفأ عام 2020، مستذكرًا الشهيدة السيدة هيدويغ والتمنس-موليير، عقيلة الهولندي السابق، التي استشهدت في الانفجارالمذكور.

، أكّد الوزير بريكلمانز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين هولندا ولبنان، وحرص بلاده على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، مشدّدًا على هولندا بمواصلة دعم والشعب اللبناني والجيش اللبناني، تقديرًا لدوره الوطني في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولتعاونه المثمر مع قوات العاملة في الجنوب.