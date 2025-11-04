مجلس الوزراء يجتمع الخميس.. اليكم جدول الأعمال

معلومات الجديد: موقف الرئيس عون من التفاوض يأتي بالتنسيق مع الثنائي ومع الحكومة لذلك وصف عون هذا الموقف بالوطني الجامع

مصادر دبلوماسية عربية للجديد: موعد الـ27 من تشرين الثاني المقبل سيكون مفصلياً على مستوى حسم مسألة تقييم ما حقَّقَه لبنان خلال هذا العام من مطالب دولية

مصادر دبلوماسية عربية للجديد: الرئيس عون وافق على ان تبادر القاهرة الى التفاوض بين بيروت وتل أبيب بينما تنتظر القاهرة موقفاً واضحاً من الحزب على أن يبلغها به مطلع الاسبوعِ المقبل كحد اقصى