الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بالجرم المشهود.. ضبط تجهيزات ومضخات للريّ غير صالحة

2025-11-05 | 11:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالجرم المشهود.. ضبط تجهيزات ومضخات للريّ غير صالحة
بالجرم المشهود.. ضبط تجهيزات ومضخات للريّ غير صالحة

صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيان التالي:

في إطار الجهود المستمرة لحماية الموارد المائية ومكافحة التعديات، نفذت مفرزة استقصاء البقاع بالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ، عملية ميدانية في منطقة المرج – البقاع، حيث تم ضبط تجهيزات ومضخات تُستخدم لريّ الأراضي الزراعية بمياه آسنة غير صالحة للري، جرى سحبها من نهر الليطاني ومجاري الصرف الصحي.

وقد قامت مفرزة استقصاء البقاع بضبط كافة المضخات والتجهيزات والشبكات المخالفة، وتمّ ايداعها مخفر المصنع وفقًا للأصول القانونية. كما قامت المفرزة باتخاذ الاجراءات القضائية بحق المسؤولين عن هذه الجريمة البيئية والصحية من العاملين ومستثمري ومالكي العقار، واتُّخذ المقتضى القانوني بحقهم بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.

تُشيد المصلحة بالدور الفاعل لمفرزة استقصاء البقاع في إنفاذ القانون، وتؤكد استمرارها في التنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية لضبط المخالفات كافة، حفاظًا على الصحة العامة وصونًا للبيئة وموارد المياه الوطنية.
مقالات ذات صلة
بالجرم المشهود.. ضبط تجهيزات ومضخات للريّ غير صالحة

محليات

قوى الأمن الداخلي

لبنان

البقاع

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رغم هجمات ترامب.. ممداني ينتزع منصب عمدة نيويورك
عن لبنان و"حزب الله".. قرار عاجل من واشنطن

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
تقرير الجيش الثاني..ترقب وإستفسار
13:18
مصادر حزب الله لـ"الجديد": الثابت الوحيد لدى الحزب هو أن هناك اتفاقًا قائمًا وقّع عليه لبنان واسرائيل
13:10
مصادر حكومية للجديد: في حال وقوع أي خلاف حول انتخابات المغتربين ستلجأ الحكومة إلى التصويت على مشروع واحد لإحالته إلى المجلس النيابي لتصبح الكرة بعدها في ملعبه
13:09
مصادر حزب الله لـ"الجديد": الحزب حتى اللحظة لم يحسم قراره من المبادرات والمفاوضات
13:09
مصادر حكومية للجديد: الوزراء سيستمعون إلى تقرير الجيش وبعد الانتهاء يمكن الاستفسار عن بعض النقاط ذات الطابع التقني أمّا النقاش السياسي فسيكون بعد مغادرة هيكل الجلسة
13:05
مصادر حكومية للجديد: حالة ترقب لتقرير الجيشِ الذي سيظهِر التزام الحكومة بقرار حصرية السلاح الذي اتَّخذته سابقاً
13:03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025