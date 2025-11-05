بالجرم المشهود.. ضبط تجهيزات ومضخات للريّ غير صالحة

صدر عن البيان التالي:

في إطار الجهود المستمرة لحماية الموارد المائية ومكافحة التعديات، نفذت مفرزة استقصاء بالتعاون مع ، عملية ميدانية في – البقاع، حيث تم ضبط تجهيزات ومضخات تُستخدم لريّ الأراضي الزراعية بمياه آسنة غير صالحة للري، جرى سحبها من ومجاري الصرف الصحي.



وقد قامت مفرزة استقصاء البقاع بضبط كافة المضخات والتجهيزات والشبكات المخالفة، وتمّ ايداعها مخفر المصنع وفقًا للأصول القانونية. كما قامت المفرزة باتخاذ الاجراءات القضائية بحق المسؤولين عن هذه الجريمة البيئية والصحية من العاملين ومستثمري ومالكي العقار، واتُّخذ المقتضى القانوني بحقهم بإشراف الاستئنافية في البقاع.



تُشيد المصلحة بالدور الفاعل لمفرزة استقصاء البقاع في إنفاذ القانون، وتؤكد استمرارها في التنسيق مع والقضائية لضبط المخالفات كافة، حفاظًا على الصحة العامة وصونًا للبيئة وموارد المياه الوطنية.