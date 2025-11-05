الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

مصادر سياسية للجديد: لبنان منفتح على خيارات التفاوض لتجنب التصعيد وحتى بلورة صورة التفاوض يبقى عمل لجنة الميكانيزم اساسياً كاطارٍ لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار

2025-11-05 | 13:02
مصادر سياسية للجديد: لبنان منفتح على خيارات التفاوض لتجنب التصعيد وحتى بلورة صورة التفاوض يبقى عمل لجنة الميكانيزم اساسياً كاطارٍ لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار
مصادر سياسية للجديد: لبنان منفتح على خيارات التفاوض لتجنب التصعيد وحتى بلورة صورة التفاوض يبقى عمل لجنة الميكانيزم اساسياً كاطارٍ لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار
مصادر سياسية للجديد: لبنان منفتح على خيارات التفاوض لتجنب التصعيد وحتى بلورة صورة التفاوض يبقى عمل لجنة الميكانيزم اساسياً كاطارٍ لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار

رغم هجمات ترامب.. ممداني ينتزع منصب عمدة نيويورك
عن لبنان و"حزب الله".. قرار عاجل من واشنطن

تقرير الجيش الثاني..ترقب وإستفسار
13:18
مصادر حزب الله لـ"الجديد": الثابت الوحيد لدى الحزب هو أن هناك اتفاقًا قائمًا وقّع عليه لبنان واسرائيل
13:10
مصادر حكومية للجديد: في حال وقوع أي خلاف حول انتخابات المغتربين ستلجأ الحكومة إلى التصويت على مشروع واحد لإحالته إلى المجلس النيابي لتصبح الكرة بعدها في ملعبه
13:09
مصادر حزب الله لـ"الجديد": الحزب حتى اللحظة لم يحسم قراره من المبادرات والمفاوضات
13:09
مصادر حكومية للجديد: الوزراء سيستمعون إلى تقرير الجيش وبعد الانتهاء يمكن الاستفسار عن بعض النقاط ذات الطابع التقني أمّا النقاش السياسي فسيكون بعد مغادرة هيكل الجلسة
13:05
مصادر حكومية للجديد: حالة ترقب لتقرير الجيشِ الذي سيظهِر التزام الحكومة بقرار حصرية السلاح الذي اتَّخذته سابقاً
13:03
