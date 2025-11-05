تقرير الجيش الثاني..ترقب وإستفسار

على وقع التسابق بين التصعيد والتفاوض ومصير انتخابات المغتربين يتمحور المشهد السياسي .



في المشهد الاول يؤكد الثلاثة التمسك بخيار التفاوض كحل وحيد امام وفي وقت تكثر المبادرات والوساطات إلا ان تبقى في ملعب الاسرائيلي الذي يتمسك بخيار استمرار الحرب ورفع وتيرة الاغتيالات.

وتؤكد مصادر سياسية للجديد أن الامور معلقة بانتظار وصول ميشال الذي سيتولى الملف اللبناني وحتى ذلك الحين فان اسرائيل ستواصل ضرباتها.

وتشير الى ان لبنان منفتح على خيارات التفاوض لتجنب التصعيد وحتى بلورة صورة التفاوض يبقى عمل لجنة الميكانيزم اساسيا كاطار لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار.

وسيعرض العماد تقريره الشهري الثاني على طاولة والذي سيتضمن الخطوات التي قام بها تطبيقا لقرار الحكومة بحصرية السلاح.

واشارت مصادر حكومية للجديد الى ان الوزراء سيستمعون الى التقرير وبعد الانتهاء يمكن الاستفسار عن بعض النقاط ذات الطابع التقني،اما السياسي حول التقرير وقرار حصر السلاح فسيكون بعد مغادرة هيكل الجلسة.

واكدت مصادر ان هناك ترقب لتقرير الجيش الذي سيظهر الحكومة بقرار حصرية السلاح الذي اتخذته سابقا.

وفي المشهد الثاني يحضر قانون انتخابات المغتربين على طاولة مجلس الوزراء بثلاثة اقتراحات تم احالتها من قبل ،

وهي: انتخاب المغتربين على اساس القانون السابق او تطبيق القانون الحالي باستحداث ستة مقاعد نيابية في الخارج او الخيار الثالث وهو السماح للمغتربين.

واشارت مصادر حكومية الى انه في حال الخلاف ستلجأ الحكومة الى التصويت على مشروع واحد لانتخاب المغتربين لارساله الى المجلس النيابي حيث ستصبح الكرة في ملعبه.