عاجل
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي
معلومات الجديد: يصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت غداً ومعه وفد سعودي كبير يضمّ شخصية رفيعة المستوى
معلومات الجديد: يصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت غداً ومعه وفد سعودي كبير يضمّ شخصية رفيعة المستوى
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
27 o
AlJadeedTv
البقاع
19 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
24 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
22 o
AlJadeedTv
كسروان
28 o
AlJadeedTv
متن
28 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

مراسل الجديد: دورية للجيش اللبناني توجهت نحو "حي الكساير" شرق ميس الجبل بعد رصد تحرك قوة إسرائيلية في المنطقة

2025-11-05 | 14:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مراسل الجديد: دورية للجيش اللبناني توجهت نحو "حي الكساير" شرق ميس الجبل بعد رصد تحرك قوة إسرائيلية في المنطقة
مراسل الجديد: دورية للجيش اللبناني توجهت نحو "حي الكساير" شرق ميس الجبل بعد رصد تحرك قوة إسرائيلية في المنطقة
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: دورية للجيش اللبناني توجهت نحو "حي الكساير" شرق ميس الجبل بعد رصد تحرك قوة إسرائيلية في المنطقة

محليات

الجديد:

دورية

للجيش

اللبناني

توجهت

الكساير"

الجبل

إسرائيلية

المنطقة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو.. توتر في عمشيت بعد خرق قرار وقف الأعمال في موقع المغارة
خيار وحيد أمام لبنان.. والحل عند"بري"

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
تباين مستمر بين جابر وجمعية المصارف حول قوانين الودائع (النهار)
01:21
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي
01:16
الرئيس عون يختار ممثليه للتفاوض.. وبول سالم بين الأسماء (الأخبار)
01:13
معلومات الجديد: يصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت غداً ومعه وفد سعودي كبير يضمّ شخصية رفيعة المستوى
01:10
الوكالة الوطنية: شهدت أجواء منطقة صور صباحًا تحليقًا كثيفًا للطيران الاستطلاعي المعادي
00:40
معلومات الجديد: تتواصل الاتصالات حتى الساعة بين الرؤساء الثلاثة في محاولةٍ لتحييد جلسة الحكومة غدًا عن الانقسام الحاد المتعلق بملفّ الانتخابات النيابية
15:48
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025