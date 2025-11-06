الأخبار
محليات

في طريق الجديدة.. تبادل إطلاق نار وقوى الأمن تقبض على مطلوب خطير

2025-11-06 | 04:29
في طريق الجديدة.. تبادل إطلاق نار وقوى الأمن تقبض على مطلوب خطير
في طريق الجديدة.. تبادل إطلاق نار وقوى الأمن تقبض على مطلوب خطير

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 22-1-2025، ادّعى المواطن م. خ. (مواليد 1998) والمواطن س. ف. (مواليد 1964)، كلٌّ على حِدة، أنّهما أثناء تواجدهما في محلّتي ضبيّة وأوتوستراد أنطلياس، تعرّضا لسلب محفظتَيهما من قبل شخص مجهول انتحل صفة أمنيّة، ولاذ بالفرار على متن درّاجة آليّة مجهولة المواصفات.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها، وبنتيجة التّحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة المشتبه به، ويُدعى:

– م. ك. (مواليد 1981، فلسطيني)

وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سلب وسرقة ومخدّرات، ومطلوب للقضاء بموجب ثلاث مذكّرات عدليّة، ويُعتبر من الأشخاص الخطيرين، ومسـلّح بصورة مستمرّة.

بتاريخ 15-10-2025، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده في محلّة طريق الجديدة. وأثناء محاولة توقيفه، أقدم المشتبه به على إطلاق النّار باتّجاه عناصر الدّوريّة محاولًا الهرب، عندها ردّت العناصر بالمثل، ما أدّى إلى إصابته، فتمّ توقيفه ونُزِعَ منه مسدّسه الحربي. ثم نُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، بما في ذلك تنفيذ عدّة عمليّات سلب وسرقة بانتحال صفة أمنيّة في محافظة جبل لبنان، وتعاطي المخدّرات، واستخدام هويّة مزوّرة.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المسدّس المضبوط، المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
في طريق الجديدة.. تبادل إطلاق نار وقوى الأمن تقبض على مطلوب خطير

محليات

لبنان

قوى الأمن الداخلي

مراسل الجديد: غارات إسرائيلية بمحيط بلدتي طورا ومعركة - قضاء صور
مراسلة الجديد: مسيرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت

عن غارة طورا.. أدرعي يزعم
05:46

عن غارة طورا.. أدرعي يزعم

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن

05:46

عن غارة طورا.. أدرعي يزعم

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن

غارة إسرائيلية على بلدة طورا - قضاء صور (فيديو)
Play
05:38

غارة إسرائيلية على بلدة طورا - قضاء صور (فيديو)

شن الجيش الإسرائيلي غارة على منطقة طورا قرب بلدة العباسية - قضاء صور

05:38

غارة إسرائيلية على بلدة طورا - قضاء صور (فيديو)

شن الجيش الإسرائيلي غارة على منطقة طورا قرب بلدة العباسية - قضاء صور

