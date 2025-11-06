عن غارة طورا.. أدرعي يزعم

"الجيش هاجم قبل قليل في جنوبي ، مستهدفًا عمالًا كانوا يعملون داخل بنية تحتية تابعة لحزب ".وادعى أن "هذه البنية التحتية كانت تُستخدم لإنتاج معدات تُخصَّص لإعادة منشآت تم استهدافها وتدميرها خلال الحرب".