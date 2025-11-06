عاجل
وزارة الخزانة الاميركية: فرضنا عقوبات على أفراد سهلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات الى حزب الله عام 2025
وزارة الخزانة الاميركية: فرضنا عقوبات على أفراد سهلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات الى حزب الله عام 2025
وزير الاعلام: مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق على رأسها استمرار الاحتلال
وزير الاعلام: مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق على رأسها استمرار الاحتلال
وزير الاعلام: رئيس الجمهورية شدد خلال الجلسة على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال لقي تأييدا وطنيا ودوليا
وزير الاعلام: رئيس الجمهورية شدد خلال الجلسة على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال لقي تأييدا وطنيا ودوليا
محليات

جيش العدو ينذر سكان بلدتي طير دبا قضاء صور والطيبة قضاء مرجعيون

2025-11-06 | 07:58
جيش العدو ينذر سكان بلدتي طير دبا قضاء صور والطيبة قضاء مرجعيون
جيش العدو ينذر سكان بلدتي طير دبا قضاء صور والطيبة قضاء مرجعيون
إنذارات إسرائيلية لـ 3 بلدات جنوبية (صور)
بخاري استقبل قائد الجيش

وزارة الخزانة الاميركية: فرضنا عقوبات على أفراد سهلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات الى حزب الله عام 2025
13:11
وزير الاعلام: مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق على رأسها استمرار الاحتلال
13:07
وزير الاعلام: رئيس الجمهورية شدد خلال الجلسة على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال لقي تأييدا وطنيا ودوليا
13:05
الجيش الإسرائيلي يعلن اكتمال غاراته ضد قوة الرضوان التابعة لحزب الله
12:52
مراسلة "الجديد": قائد الجيش رودولف هيكل اقترح خلال جلسة الحكومة تجميد خطة حصر السلاح بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي
12:50
الرئيس جوزاف عون: ما قامت به إسرائيل اليوم في الجنوب جريمة مكتملة الأركان
12:30
