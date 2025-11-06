مدارس النبطية تقفل أبوابها غداً

دعت العديد من المدارس الخاصة في منطقة النبطية اقفال ابوابها غدا الجمعة وتعليق الدروس بسبب الاوضاع الراهنة ولكي لا يتم تعريض الطلاب والمعلمين لاي خطر .

كما أعلن مدير كلية العلوم الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية الدكتور وسيم رمال انه نظراً للعدوان الصهيوني المستمر على قرى الجنوب وحمايةً لطلابنا والموظفين والأساتذة، يعلن مدير كلية العلوم الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية (النبطية وشعبة بنت جبيل) تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة يوم غدٍ الجمعة إلى نهار الثلاثاء القادم الواقع فيه 11/11/2025.

