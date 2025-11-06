عاجل
وزارة الخزانة الاميركية: فرضنا عقوبات على أفراد سهلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات الى حزب الله عام 2025
وزارة الخزانة الاميركية: فرضنا عقوبات على أفراد سهلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات الى حزب الله عام 2025
وزير الاعلام: مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق على رأسها استمرار الاحتلال
وزير الاعلام: مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق على رأسها استمرار الاحتلال
وزير الاعلام: رئيس الجمهورية شدد خلال الجلسة على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال لقي تأييدا وطنيا ودوليا
وزير الاعلام: رئيس الجمهورية شدد خلال الجلسة على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال لقي تأييدا وطنيا ودوليا
بيروت
24
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الجديد
05:38
غارة إسرائيلية على بلدة طورا - قضاء صور (فيديو)
2025-11-05
لوقت قياسي.. بقي تحت الماء! (فيديو)
2025-11-04
الجمارك تضبط أحذية مهربة (شاهد الفيديو)
2025-11-03
أطنان من المعسل المهرب
2025-11-03
"الجديد" تنفي علاقتها بأحد الإعلانات التجارية.. وتحذر من استخدام "اسمها"
محليات
جيش العدو استهدف المبنى المهدد في كفردونين
2025-11-06 | 11:06
2025-11-06 | 11:06
A-
A+
جيش العدو استهدف المبنى المهدد في كفردونين
الجيش الإسرائيلي: انذار كفردونين لا يزال ساري المفعول وابتعدوا عن المبنى المهدد
مراسل الجديد: المبنى المحدد بالتهديد الإسرئيليي في كفردونين يقع على مقربة منه موقع للجيش اللبناني
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية على سيارة في كفردونين تُسفر عن جريحين
جيش العدو استهدف المبنى المهدد في كفردونين
محليات
العدو
استهدف
المبنى
المهدد
كفردونين
العودة الى الأعلى
الوكالة الوطنية: شهدت أجواء منطقة صور صباحًا تحليقًا كثيفًا للطيران الاستطلاعي المعادي
معلومات الجديد: تتواصل الاتصالات حتى الساعة بين الرؤساء الثلاثة في محاولةٍ لتحييد جلسة الحكومة غدًا عن الانقسام الحاد المتعلق بملفّ الانتخابات النيابية
