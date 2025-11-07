الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

إستياء رئاسي من "حزب الله"! (الجمهورية)

2025-11-07 | 00:09
إستياء رئاسي من &quot;حزب الله&quot;! (الجمهورية)
إستياء رئاسي من "حزب الله"! (الجمهورية)

سجّلت أوساط رسمية عبر الجمهورية استياءً رئاسياً من كتاب حزب الله إلى الرؤساء الثلاثة، مشيرة إلى انّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تحديداً، الذي كان ينتظر أن يتبلّغ مساء أمس الاول ردّ الحزب على موضوع التفاوض عبر بعض الأقنية الرسمية، فوجئ بأنّ الردّ جاء عبر جهاز العلاقات الإعلامية في الحزب.

وفي السياق، قالت مصادر حزب الله للجمهورية: «لماذا لا يُقرأ الكتاب المفتوح من الناحية الإيجابية، فما ذكرناه فيه هو ردّ مباشر على المبادرات التي حملها الموفدون إلى لبنان ومنهم الموفد المصري مدير المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، الذي طلب من لبنان تقديم التزامات بأن يمنع حزب الله من القيام بعمليات ضدّ إسرائيل. فما قلناه في الكتاب هو أننا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار، وعندما نقول إنّ سلاحنا دفاعي وإلى جانب الجيش اللبناني ولا علاقة لنا بقرار الحرب والسلم، فهذا يعني أننا نؤكّد أنّ قرار الحرب والسلم هو في عهدة الدولة اللبنانية».

وأضافت المصادر: رفضنا للمفاوضات السياسية يعني أننا نؤكّد على عمل لجنة «الميكانيزم»، وهو التفاوض غير السياسي. وفي النهاية هناك وفود حضرت إلى لبنان وفتحت نقاشاً سياسياً حول شكل التفاوض، ونحن نردّ على كل هذا النقاش ونوضح أنّ كل ما تطالبوننا به نحن ملتزمون به، ولكنكم تريدون صك إذلال وزيادة شروط تُفرض على لبنان، بينما المطلوب هو الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية حتى نجلس إلى الطاولة، فكيف يُطلب منا التزام فيما الإسرائيلي يقصفنا يومياً وممنوع علينا الردّ، فهل هذا منطقي؟.

ورفضت المصادر اعتبار كتاب حزب الله إعلان حرب وإنما هو موقف يدعو إلى عدم الاستسلام وعدم الانصياع إلى الضغوط الإسرائيلية الهائلة والهادفة إلى انتزاع التزام من لبنان بأن لا يسمح لحزب الله بعدم التدخّل في أي جولة حرب جديدة بين إيران وإسرائيل. 

وكشفت المصادر أنّ الجانب المصري نقل طلب إسرائيل ضمانا لبنانياً بأنّه في حال نشوب أي حرب جديدة بينها وبين إيران، لن تشكّل صواريخ حزب الله تهديداً لإسرائيل.

وقد سأل الجانب المصري، "هل يمكن الحصول على هذا الضمان حتى نجنّب لبنان عدواناً إسرائيلياً جديداً، ما يعني أنّ الإسرائيلي يريد أن يطمئن مجاناً من دون أن ينسحب أو أن يوقف إطلاق النار، فكل ما عُرض على لبنان يحاكي العقل الإسرائيلي، وهذا الكتاب المفتوح أتى رفضاً لهذا التسويق".
 
 
 
إستياء رئاسي من "حزب الله"! (الجمهورية)

محليات

حزب الله

صحيفة الجمهورية

بيان رسمي.. ثم؟ إليكم ما طُلب من "حزب الله"!
"داعش" مجدداً في لبنان؟ (النهار)

هكذا رد سلام على بيان حزب الله! (فيديو)
هكذا رد سلام على بيان حزب الله! (فيديو)

تعليقاً على كتاب "حزب الله"، قال رئيس الحكومة نواف سلام: قرار السلم والحرب بيد الدولة.
كلام سلام جاء خلال افتتاح" قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

هكذا رد سلام على بيان حزب الله! (فيديو)

تعليقاً على كتاب "حزب الله"، قال رئيس الحكومة نواف سلام: قرار السلم والحرب بيد الدولة.
كلام سلام جاء خلال افتتاح" قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة وفداً موسعاً من مجلس إدارة البنك الدولي
هكذا رد سلام على بيان حزب الله! (فيديو)
مارك ضو لـ #الجديد: أميركا رحّبت بموقف الرئيس عون بالتفاوض مع اسرائيل ويجب أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء بهذا الصدد بمثابة التزام بالخيار الدبلوماسي
سفير ليبيا في سوريا وليد عمار لـ #الجديد: الحكومة الليبية أبدت استعدادها للتعاون في قضية الإمام الصدر ورفيقيه وسيتم التنسيق مع الجهات اللبنانية
النائب مارك ضو لـ #الجديد: على الدولة اللبنانية اتخاذ قرار جريء والمضي بالمفاوضات مع اسرائيل و"حزب الله" أساء التقدير والتوقيت في كتابه
من كفردونين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
